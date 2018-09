Privatizações

Cabo Daciolo é contra a privatização de “estatais estratégicas”. Ele propõe, como alternativa, “a modernização dessas empresas, bem como a melhoria das ferramentas de gestão e o investimento na capacitação dos colaboradores a fim de fortalecê-las a enfrentar a competitividade do mercado”.

Programas sociais

O candidato declarou ser favorável ao Bolsa Família. Além do programa, defende o investimento de 10% do PIB em educação como a prioridade absoluta para promover mudanças sociais.

Previdência Social

Cabo Daciolo discorda que a Previdência Social sofra qualquer tipo de déficit que necessite de emenda. Ele também propõe cobrar as empresas que devem para o sistema de aposentadorias.

Reforma Trabalhista

Como deputado federal, votou contra a proposta aprovada no Congresso Nacional em 2017

Segurança Pública

Ele propõe a reestruturação do sistema penitenciário, com a divisão de presos por gradação de gravidade, para evitar que condenados por delitos mais graves possam arregimentar outros para organizações criminosas. É contra a legalização do porte de armas.

Teto dos gastos públicos

Como deputado federal, votou contra a proposta aprovada no Congresso Nacional em 2016

Política econômica

Ele define o seu projeto para a economia com uma frase: “Governar é baixar juros e impostos”. Promete incentivar a economia brasileira com a valorização das commodities de exportação e a utilização de parte desses recursos para investimentos em ciência e tecnologia.