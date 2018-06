Eleições 2018: o que os candidatos pensam sobre segurança pública

Álvaro Dias (Pode)

Defende o porte de armas e a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. “Temos que estabelecer uma nova politica para o comércio de armas que seja ponderada e fuja dos extremos. Proibir ou liberar geral são receitas para o fracasso.”

Ciro Gomes (PDT)

Defende a instituição de um sistema nacional de segurança, que promova a integração das polícias pelo país. Também promete reforçar as agências de inteligência como forma de combate ao narcotráfico e às facções criminosas. É a favor do desarmamento.

Flávio Rocha (PRB)

Entre suas propostas está o fim do regime semiaberto, o aumento do limite de 30 anos para cumprimento de pena e uma lei de execução penal mais rigorosa.

Geraldo Alckmin (PSDB)

Pretende criar uma Guarda Nacional, formada por homens que encerrarem o serviço militar obrigatório e não seguirem a carreira. Propõe aumentar o tempo máximo de internação de menores infratores de três para até oito anos. Defende flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, para permitir a posse de armas em áreas rurais.

Guilherme Boulos (PSOL)

É contra o acesso dos cidadãos às armas. Defende unificar a segurança e investimentos em integração e inteligência. “O atual modelo de segurança pública não é bom nem para própria polícia”

Henrique Meirelles (MDB)

Defende a contratação de efetivo policial e investimento em equipamentos e inteligência.

Jair Bolsonaro (PSL)

Para combater a criminalidade, pretende promover o endurecimento de leis penais, fortalecer o policiamento e promover a revisão do Estatuto do Desarmamento.

João Amoêdo (Novo)

É a favor da revisão do Estatuto do Desarmamento, justificando que possuir armas é uma garantia individual do cidadão

Manuela D’Ávila (PCdoB)

É contra o acesso dos cidadãos às armas e defende melhores salários e equipamentos para os policiais.

Marina Silva (Rede)

Para ela, o problema de segurança pública não se resolve “distribuindo armas para as pessoas” e defende políticas públicas para a população mais vulnerável.

Rodrigo Maia (DEM)

Foi favorável à criação do Sistema Único de Segurança Pública e defende o endurecimento da lei penal e a flexibilização do Estatuto do Desarmamento.