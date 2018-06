Eleições 2018: o que os candidatos pensam sobre o teto dos gastos públicos

Álvaro Dias (Podemos)

Diz que o teto precisará ser revisto para 2019, porque sem a Reforma da Previdência, o aumento dos gastos com aposentadorias e pessoal reduzirá a capacidade do estado de investir e arcar com suas responsabilidades

Ciro Gomes (PDT)

Se eleito, prometeu trabalhar para revogar a medida, que chama de “estupidez impraticável”. Para Ciro, o teto sufoca as possibilidades de investimento do Governo Federal.

Geraldo Alckmin (PSDB)

É crítico da medida. Diz que pretende ajustá-la, mas não revogar. Sua preocupação é com a inclusão do investimento dentro do teto: como gastos com pessoal e Previdência crescem continuamente, os novos gastos ficariam achatados.

Guilherme Boulos (PSOL)

Propõe a revogação da PEC que congelou os gastos por 20 anos.

Henrique Meirelles (MDB)

Como ministro da Fazenda foi um dos responsáveis pela proposta que congelou gastos da União por 20 anos e considera a medida necessária para o equilíbrio das finanças públicas.

Jair Bolsonaro (PSL)

Como deputado, votou a favor da PEC que congelou por 20 anos os gastos públicos.

João Amoêdo (Novo)

Considera o congelamento dos gastos aprovado pelo governo Temer uma medida positiva.

Manuela D’Ávila (PCdoB)

Defende a revogação da PEC aprovada pelo governo Temer.

Marina Silva (Rede)

É contra a PEC aprovada pelo governo Temer e diz que medidas são um “golpe” nas políticas públicas. Para ela, gastos devem ser controlados através de lei orçamentária e não com mudança na Constituição.

Rodrigo Maia (DEM)

Defendeu a aprovação da PEC que congelou os gastos da União por 20 anos. Para ele, a medida é condição “indispensável” para a retomada do crescimento da economia e para o estabelecimento de padrões de “gestão responsável” da dívida pública.