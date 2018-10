O Tocantins reelegeu Mauro Carlesse (PHS) no primeiro turno. Com 93% das urnas apuradas, o atual governador acumula 57% dos votos, enquanto seu principal adversário, Carlos Amastha (PSB), está com 31%.

Carlesse foi eleito governador na eleição suplementar realizada em junho deste ano. O pleito foi convocado após o ex-governador Marcelo Miranda (MDB) e a vice de sua chapa, Cláudia Lelis (PV), terem os mandatos cassados. Eles foram considerados culpados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de captação ilegal de recursos na campanha de 2014.

A apuração registrou abstenção de 20% até o momento. Brancos e nulos somam 15%.