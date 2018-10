O Rio Grande do Sul terá segundo turno entre Eduardo Leite, do PSDB, que tem 35% e José Ivo Sartori, do MDB, com 31%.

Em terceiro lugar aparece Miguel Rossetto, do PT, com 17%. Também disputam o governo Jairo Jorge (PDT), Mateus Bandeira (Novo), Julio Flores (PSTU), Roberto Robaina (PSOL) e Paulo de Oliveira Medeiros (PCO).

