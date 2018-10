A candidata do PT ao governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, alcançou 45,87% dos votos válidos, com 96% das urnas apuradas, e vai disputar o segundo turno com Carlos Eduardo (PDT), que obteve 32,65% dos votos. Senadora, ela é a única mulher a ir ao segundo turno numa disputa estadual.

O atual governador, Robinson Faria (PSD), ficou apenas em terceiro lugar, com 11,76%.