MS: Segundo turno será entre Azambuja e Odilon

Em Mato Grosso do Sul o segundo turno será entre o candidato a reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), com 44% e Juiz Odilon, do PDT, com 31%.

Em pesquisas do Ibope, o candidato do PSDB chegou a atingir 50% dos votos válidos. Disputam também Jr Mochi, do MDB, Humberto Amaducci, do PT, Marcelo Bluma do PV e João Alfredo do PSOL.

Azambuja é o candidato com maior declaração de bens na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul: mais de 38 milhões de reais. Ele é produtor rural, foi prefeito de Maracaju por dois mandatos (em 1996 e 2006), deputado e governador desde 2014.

Acompanhe a apuração: