O senador Ronaldo Caiado (DEM) é o novo governador de Goiás com 60,1% dos votos válidos, com 90% das urnas apuradas. O segundo candidato, Daniel Vilela (MDB), aparece com 16,21%, e Zé Eliton (PSDB), o terceiro, possui 13,4%.

Se confirmado o resultado, Caiado será eleito em primeiro turno.