Com 98% das urnas apuradas, o candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis, tem 41,9% dos votos válidos e está no segundo turno. Ele vai enfrentar o atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), que alcançou 13,94%.

O terceiro colocado, Rogério Rosso (PSD) ficou em terceiro, com 11,26%.

Entre os onze candidatos ao governo, Ibaneis é o que tem o maior patrimônio declarado: 94 milhões de reais, quase vinte vezes o patrimônio do segundo com mais bens, Alberto Fraga, que declarou possuir 4,8 milhões de reais. Advogado, Ibaneis já presidiu a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no DF.

Em sua coligação, está o PSL, partido de Jair Bolsonaro, que tem alavancado candidatos nos estados. Ibaneis aparecia no início das pesquisas com apenas 4% das intenções de voto.

A grande surpresa é o desempenho de Eliana Pedrosa (Pros), que chegou a liderar as pesquisas e estava em segundo até as vésperas das eleições. Ela ficou em quinto, com 6,95% dos votos válidos.