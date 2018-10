O atual governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi reeleito neste domingo, em primeiro turno, para mais quatro anos no cargo. Com 78% das urnas eletrônicas apuradas, Costa tem 75% dos votos válidos, mais que os 50% mais um voto necessários para que ele continue à frente do Executivo baiano até 2022, sem necessidade de segundo turno.

Em segundo lugar aparece o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo (DEM), com 21% dos votos válidos. Brancos e nulos somam 18%. A abstenção foi de 21%.