O eleitor que não sabe o onde votar pode fazer a consulta o site do Tribunal Superior Eleitoral. Ao abrir a página do TSE na internet, na seção Serviço do Eleitor, é possível obter o local de votação informando o nome completo (ou título de eleitor), data de nascimento e nome da mãe. O site irá informar todos os dados do domicílio, como zona e seção eleitorais, e o endereço do local de votação. O primeiro turno das eleições 2018 ocorre neste domingo (7), das 8h às 17h.

Também é possível votar sem levar o título. Se souber o local onde deve comparecer, o eleitor precisa apenas levar um documento oficial com foto — que pode ser a carteira de identidade, o passaporte, a carteira de categoria profissional reconhecida por lei, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o Documento Nacional de Identidade (DNI) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Certidão de nascimento e casamento não valem.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oferece como alternativa o aplicativo e-Título (disponível para Android ou iOS). Para quem realizou a cadastro biométrico, o app mostra a foto do eleitor e, assim, ele substitui todos os outros documentos. Quem não fez biometria e não tem foto cadastrada, embora possa usar o aplicativo, ainda deve apresentar um documento oficial para identificar-se. O eleitor, entretanto não pode entrar na cabine de votação com o aparelho celular.