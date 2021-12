‘Eleição vai exigir diálogo’, diz Freixo, após café da manhã com Alckmin

Entusiasta de uma dobradinha entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin na disputa pelo Palácio do Planalto, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) postou neste domingo, 19, em suas redes sociais uma foto ao lado do ex-tucano, com quem tomou café da manhã. Freixo, que teve a pré-candidatura ao governo fluminense aprovada pelo PSB, trabalha para servir de palanque a Lula no Rio.

“Ótima conversa sobre os desafios de 2022. Democracia, emprego, políticas públicas e a necessidade de derrotarmos o fascismo. A eleição vai exigir diálogo, espírito público e responsabilidade com o Brasil. À noite estarei com Lula”, escreveu Freixo. Lula, Freixo e Alckmin devem participar nesta noite de um jantar em São Paulo com cerca de 500 pessoas. O evento é organizado por um grupo de advogados do grupo Prerrogativas, que reúne membros que se denominam “progressistas” e “antilavajatistas”.

A postagem de Freixo dividiu seguidores do parlamentar. “Cuidado com o spray de pimenta, já que você é professor”, escreveu uma delas. “Muito feliz de ver o senhor ao lado de Geraldo Alckmin. Tenho certeza que o diálogo deve ter sido espetacular. Além da defesa da democracia que os une, inclusive a nível federal, ressalto ainda que o governador tem muitos exemplos positivos na gestão estadual. Pode ajudar demais!”, afirmou outro.

Em entrevista a VEJA publicada no último sábado, 18, Freixo disse que Alckmin soma forças, abre portas para Lula e traz ‘tranquilidade’ ao empresariado na disputa pelo Planalto. “É uma decisão de maturidade. O Alckmin é uma pessoa muito séria, muito correta – mesmo quem foi adversário dele reconhece isso. Acho que a gente traz uma ideia de terceira via para dentro da primeira e ajuda numa perspectiva de governabilidade de um governo Lula, de um novo governo Lula que não será igual ao de 2002”, afirmou.

Líder nas pesquisas de intenção de voto para o governo do Rio, o parlamentar diz que receberia Alckmin no seu palanque “com muito prazer”. “Alckmin do lado do Lula são os dois muito potentes. Você não pode pensar num desenvolvimento sem o empregador, sem um investidor, sem o setor econômico. E sem dúvida que o Alckmin abre essas portas.”