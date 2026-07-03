Eleição vai definir ‘praticamente uma década do Brasil’, diz Marília Arraes

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

Eleição vai definir ‘praticamente uma década do Brasil’, diz Marília Arraes

Em entrevista ao VEJA em Foco, pré-candidata ao Senado afirma que disputa pela Casa vai definir os rumos do país e será decisiva para o governo Lula

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 22h00 | Atualizado em 3 jul 2026, 22h28
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Eleição vai definir ‘praticamente uma década do Brasil’, diz Marília Arraes Priorize VEJA no Google

A ex-deputada federal e pré-candidata ao Senado por Pernambuco pelo PDT, Marília Arraes, afirmou que a eleição de 2026 para a Casa será determinante para a governabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e para os rumos do país na próxima década. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, ela disse que sua candidatura integra uma aliança construída em torno de um projeto político, ao lado do senador Humberto Costa (PT), e defendeu que o debate eleitoral passe a dar mais atenção à importância do Senado (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo Marília, a renovação de dois terços das cadeiras da Casa torna o pleito especialmente relevante. “Serão 54 dos 81 senadores colocando seus mandatos à prova. Esses parlamentares ficarão no Senado pelos próximos oito anos. É praticamente uma década do Brasil que será definida nesta eleição”, afirmou. Para ela, a composição da Casa será fundamental para garantir condições de governabilidade ao Executivo.

A pré-candidata também ressaltou que sua aliança política “não é circunstancial”, mas baseada em um projeto de país. “Nosso objetivo principal é garantir a continuidade do projeto representado pelo presidente Lula e conscientizar as pessoas sobre a importância da eleição para o Senado”, declarou.

Siga

Como ficará a composição da chapa governista em Pernambuco?

Ao comentar o cenário eleitoral em Pernambuco, Marília afirmou que sua pré-candidatura ao Senado já está definida ao lado de Humberto Costa. Segundo ela, ambos representam uma chapa comprometida com a continuidade do governo Lula e com o fortalecimento de Pernambuco dentro desse projeto político.

Ela evitou tratar a disputa apenas sob o aspecto eleitoral e afirmou que pretende concentrar o debate em propostas para o Estado e para o país. “Temos uma aliança consolidada, mas, principalmente, temos objetivos claros. É uma aliança em prol do Brasil e do nosso Estado de Pernambuco”, disse.

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Quais são as prioridades para Pernambuco?

Durante a entrevista, Marília defendeu investimentos estruturantes para o Nordeste e destacou a conclusão da Ferrovia Transnordestina como uma das principais prioridades. Segundo ela, o empreendimento pode transformar a logística regional, estimular o desenvolvimento econômico e reduzir desigualdades históricas entre as regiões brasileiras.

A pré-candidata também defendeu políticas voltadas à interiorização do desenvolvimento e da educação superior. Para ela, fortalecer o Nordeste beneficia todo o país. “Quando uma região cresce em igualdade de condições com as outras, o Brasil inteiro cresce com mais justiça”, afirmou.

Marília acrescentou que o desenvolvimento econômico precisa estar associado a um projeto político. “Todo desenvolvimento obedece a uma diretriz ideológica e política. É preciso deixar claro de que lado estamos e quais propostas defendemos.”

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Como ela avalia o cenário nacional e o desempenho de Lula no Nordeste?

Questionada sobre pesquisas que apontam oscilações no apoio ao presidente Lula na região, Marília afirmou que, em Pernambuco, não identifica perda de força do governo federal. “Aqui em Pernambuco a gente não tem visto esse abalo. Pernambuco reconhece bastante o que o presidente Lula fez”, declarou.

Na avaliação da pré-candidata, parte do debate político atual é resultado de uma disputa de narrativas. Ela afirmou que a extrema direita “está se desmontando por si própria”, citando escândalos de corrupção e disputas internas entre seus integrantes. Também criticou o que classificou como ataques à soberania nacional e mencionou um livro de seu avô, Miguel Arraes, para sustentar a crítica ao que chamou de “entreguismo”.

Marília afirmou ainda que o governo federal tem conseguido apresentar resultados concretos, citando iniciativas como a retomada do Minha Casa, Minha Vida, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e outras políticas públicas voltadas à redução das desigualdades regionais.

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Quais críticas ela faz à extrema direita?

Ao longo da entrevista, Marília afirmou que a inelegibilidade de Jair Bolsonaro não significa o fim do bolsonarismo e defendeu o enfrentamento político do movimento. Segundo ela, o país precisa priorizar temas ligados ao desenvolvimento, à soberania nacional e à redução das desigualdades, em vez de debates que, em sua avaliação, desviam a atenção dos problemas reais da população.

A pré-candidata também criticou declarações recentes do influenciador Paulo Figueiredo sobre o voto feminino. “Quem se incomoda com o voto da mulher é porque se incomoda com a mulher livre”, afirmou. Em seguida, disse que esse tipo de discurso precisa ser enfrentado desde já. “A gente tem que combater esse ovo da serpente agora para não colher esses maus frutos no futuro.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Eleições 2026
Marília Arraes
Pernambuco
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