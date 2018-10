O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 18 países encerraram votação para as eleições presidenciais brasileiras até as 10h15 deste domingo (7). No total, 500.727 eleitores estão aptos a votar em 171 localidades eleitorais de 99 países.

Nova Zelândia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Filipinas, Malásia, Hong Kong, Timor Leste, Indonésia Vietnã, Tailândia, Índia, Nepal, Omã e Emirados Árabes Unidos encerraram as eleições até as 10h15, segundo o TSE.

Em 2014, 354.184 eleitores brasileiros estavam cadastrados no exterior. De acordo com o TSE, o crescimento de 41,37% se deve a uma parceria entre o tribunal e o Ministério das Relações Exteriores, que possibilitou a adoção de medidas que facilitaram o cadastramento eleitoral de brasileiros residentes no exterior.

O TSE advertiu que as imagens de boletins de urna de seções eleitorais de diversos países que circulam em redes sociais são verdadeiras, mas não representam o número final de votos dos candidatos a presidente, que será conhecido somente na noite de hoje. Assim que a votação é concluída em uma seção eleitoral, o chefe daquela seção imprime o boletim e o fixa na porta. O resultado final, no entanto, só será divulgado com os números do Brasil, na noite deste domingo.