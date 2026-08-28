Eleição no Rio: As apostas de Eduardo Paes e Douglas Ruas em estreia na TV

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A disputa pelo governo do Rio de Janeiro se intensifica com o início do horário eleitoral. Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) adotam estratégias semelhantes: associar seus oponentes a figuras políticas desgastadas. Paes foca nos escândalos do governo Castro, enquanto Ruas liga Paes a Sérgio Cabral. O pleito fluminense promete ser acirrado.

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Com o início do horário eleitoral, nesta sexta-feira, 28, a campanha muda de patamar. No Rio de Janeiro, os dois principais candidatos ao governo, Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL), vão tentar explorar as conexões políticas dos adversários. A estratégia é semelhante: transferir aos rivais a rejeição de personagens desgastados junto ao eleitorado fluminense.

O ex-prefeito carioca vai explorar os escândalos do governo Cláudio Castro (PL), do qual Douglas Ruas fez parte como secretário de Cidades, e colar no presidente da Assembleia Legislativa o rótulo de candidato de continuidade das gestões de Wilson Witzel e Castro. Do outro lado, o deputado estadual vai associar Paes ao ex-governador Sérgio Cabral, condenado e preso na Operação Lava Jato.

Desconhecido da maioria do eleitorado, Douglas Ruas também vai aproveitar o tempo de propaganda na TV e no rádio para se apresentar aos eleitores e contar a trajetória pessoal desde a infância. O candidato do PL vai reproduzir o discurso linha-dura na segurança, uma das principais bandeiras do bolsonarismo. “Bandido é bandido e merece cadeia”, declara o deputado em seu primeiro programa.