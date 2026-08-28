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Política

Eleição no Rio: As apostas de Eduardo Paes e Douglas Ruas em estreia na TV

Primeiros programas eleitorais dos candidatos ao governo do Rio vão explorar antigos aliados incômodos dos seus rivais

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h27 | Atualizado em 28 ago 2026, 13h04
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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Com o início do horário eleitoral, nesta sexta-feira, 28, a campanha muda de patamar. No Rio de Janeiro, os dois principais candidatos ao governo, Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL), vão tentar explorar as conexões políticas dos adversários. A estratégia é semelhante: transferir aos rivais a rejeição de personagens desgastados junto ao eleitorado fluminense.

O ex-prefeito carioca vai explorar os escândalos do governo Cláudio Castro (PL), do qual Douglas Ruas fez parte como secretário de Cidades, e colar no presidente da Assembleia Legislativa o rótulo de candidato de continuidade das gestões de Wilson Witzel e Castro. Do outro lado, o deputado estadual vai associar Paes ao ex-governador Sérgio Cabral, condenado e preso na Operação Lava Jato.

Desconhecido da maioria do eleitorado, Douglas Ruas também vai aproveitar o tempo de propaganda na TV e no rádio para se apresentar aos eleitores e contar a trajetória pessoal desde a infância. O candidato do PL vai reproduzir o discurso linha-dura na segurança, uma das principais bandeiras do bolsonarismo. “Bandido é bandido e merece cadeia”, declara o deputado em seu primeiro programa.

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