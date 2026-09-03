Eleição no Mato Grosso do Sul pode acabar no primeiro turno, diz nova pesquisa AtlasIntel
Eduardo Riedel tem intenção de voto suficiente para se reeleger no início de outubro
Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra Eduardo Riedel (PP) na liderança para o governo do Mato Grosso do Sul. O atual governador tem 49% das intenções de voto –dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual é suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno. Em segundo lugar, está Fábio Trad (PT), com 26% — 23 pontos percentuais atrás de Riedel.
Esta é a primeira pesquisa do instituto no estado, então não é possível fazer comparações. A AtlasIntel também testou um cenário de segundo turno entre Riedel e Trad, em que o governador tem larga vantagem.
Veja os números da pesquisa para o governo do Mato Grosso do Sul:
- Eduardo Riedel (PP): 49%
- Fábio Trad (PT): 26%
- João Henrique Catan (Novo): 12,4%
- Economista Renato Gomes (DC): 0,5%
- Delcídio Amaral (PRD): 0,3%
- Lucien Rezende (PSOL): 0,3%
- Daniel Lemes (PCO): 0%
- Branco/nulo: 5%
- Não sei: 6,5%
Segundo turno
- Eduardo Riedel (PP): 57,4%
- Fábio Trad (PT): 30,7%
- Branco/nulo: 8,6%
- Não sei: 3,3%
Sobre a pesquisa
A AtlasIntel coletou 1.204 respostas de eleitores sul-mato-grossenses a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MS-02047/2026.