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Política

Eleição no Mato Grosso do Sul pode acabar no primeiro turno, diz nova pesquisa AtlasIntel

Eduardo Riedel tem intenção de voto suficiente para se reeleger no início de outubro

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h00 | Atualizado em 3 set 2026, 15h20
Dois homens brancos em ambientes distintos. À esquerda, um homem de meia-idade, cabelo escuro, camisa azul e paletó azul-marinho, fala em um microfone sobre uma mesa com um copo dágua. À direita, um homem de meia-idade, cabelo escuro, paletó azul-marinho e gravata vinho, também fala em um microfone, com um fundo de painéis verticais claros
Eduardo Riedel e Fábio Trad: candidatos ao governo do Mato Grosso do Sul (Divulgação/ALEMS e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)
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Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra Eduardo Riedel (PP) na liderança para o governo do Mato Grosso do Sul. O atual governador tem 49% das intenções de voto –dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual é suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno. Em segundo lugar, está Fábio Trad (PT), com 26% — 23 pontos percentuais atrás de Riedel.

Esta é a primeira pesquisa do instituto no estado, então não é possível fazer comparações. A AtlasIntel também testou um cenário de segundo turno entre Riedel e Trad, em que o governador tem larga vantagem.

Veja os números da pesquisa para o governo do Mato Grosso do Sul: 

Siga
  • Eduardo Riedel (PP): 49%
  • Fábio Trad (PT): 26%
  • João Henrique Catan (Novo): 12,4%
  • Economista Renato Gomes (DC): 0,5%
  • Delcídio Amaral (PRD): 0,3%
  • Lucien Rezende (PSOL): 0,3%
  • Daniel Lemes (PCO): 0%
  • Branco/nulo: 5%
  • Não sei: 6,5%
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Segundo turno

  • Eduardo Riedel (PP): 57,4%
  • Fábio Trad (PT): 30,7%
  • Branco/nulo: 8,6%
  • Não sei: 3,3%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.204 respostas de eleitores sul-mato-grossenses a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MS-02047/2026.

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