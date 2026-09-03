Eleição no Mato Grosso do Sul pode acabar no primeiro turno, diz nova pesquisa AtlasIntel

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Nova pesquisa AtlasIntel para o governo de Mato Grosso do Sul indica Eduardo Riedel (PP) com 49% das intenções de voto, próximo de garantir a vitória no primeiro turno. Fábio Trad (PT) aparece em segundo lugar com 26%. Os números também mostram Riedel com ampla vantagem em um cenário de segundo turno.

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Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra Eduardo Riedel (PP) na liderança para o governo do Mato Grosso do Sul. O atual governador tem 49% das intenções de voto –dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual é suficiente para liquidar a disputa já no primeiro turno. Em segundo lugar, está Fábio Trad (PT), com 26% — 23 pontos percentuais atrás de Riedel.

Esta é a primeira pesquisa do instituto no estado, então não é possível fazer comparações. A AtlasIntel também testou um cenário de segundo turno entre Riedel e Trad, em que o governador tem larga vantagem.

Veja os números da pesquisa para o governo do Mato Grosso do Sul:

Eduardo Riedel (PP): 49%

Fábio Trad (PT): 26%

João Henrique Catan (Novo): 12,4%

Economista Renato Gomes (DC): 0,5%

Delcídio Amaral (PRD): 0,3%

Lucien Rezende (PSOL): 0,3%

Daniel Lemes (PCO): 0%

Branco/nulo: 5%

Não sei: 6,5%

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Segundo turno

Eduardo Riedel (PP): 57,4%

Fábio Trad (PT): 30,7%

Branco/nulo: 8,6%

Não sei: 3,3%

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Sobre a pesquisa

A AtlasIntel coletou 1.204 respostas de eleitores sul-mato-grossenses a um questionário online entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95% e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é MS-02047/2026.