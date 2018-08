Com recorde de candidatos neste ano, sendo que todos os 11 postulantes ao cargo de governador possuem taxa de rejeição superior a 50%, a eleição no Distrito Federal começa pulverizada e com um terço dos eleitores afirmando que votarão em branco ou nulo.

Quatro candidatos aparecem embolados em primeiro lugar nas pesquisas de opinião. Segundo levantamento do Instituto Opinião Política, divulgado em 16 de agosto, o atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), ocupa a primeira posição, com 12,3%. Logo em seguida, a ex-deputada distrital Eliana Pedrosa (Pros) possui 12,1%. Ela foi vice na chapa do ex-governador José Roberto Arruda (PR), barrada em 2014 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com base na Lei da Ficha Limpa.

Eles são acompanhados pelo ex-governador Rogério Rosso (PSD), com 8,5%, e pelo líder da bancada da bala no Congresso, o deputado Alberto Fraga (DEM), com 8,4%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os quatro estão tecnicamente empatados.

Uma das marcas desta eleição é a alta taxa de rejeição de todos os candidatos ao cargo. Com exceção de Eliana Pedrosa (52,1%) e Rogério Rosso (59,5%), todos os demais concorrentes possuem mais de 60%. Os campeões de desaprovação são Rodrigo Rollemberg (69,1%) e Antonio Guillen (70,1%), do PSTU.

A taxa é um dos principais obstáculos do governador da tentativa de reeleição. Por já estar no cargo, ele também será o alvo preferencial dos adversários, como já ocorreu no primeiro debate para o governo realizado pela Band na noite de quinta-feira, 16.

A insatisfação com a política no Distrito Federal também fica clara quando analisados os números dos eleitores que ainda não têm candidato ou decididamente não terão um nome para chamar de governador nos próximos quatro anos. Os indecisos chegam a 12,8%, enquanto os brancos e nulos chegam a 32,9%. Somados, quase metade dos eleitores querem passar longe do assunto.

Pesquisa Instituto Opinião Política, de 16 de agosto

Rodrigo Rollemberg (PSB) – 12,3%

Eliana Pedrosa (Pros) – 12,1%

Rogério Rosso (PSD) – 8,5%

Alberto Fraga (DEM) – 8,4%

Alexandre Guerra (Novo) -3,8%

Julio Miragaya (PT) – 3%

Fátima Sousa (PSOL) – 2,2%

General Paulo Chagas (PRP) – 1,8%

Ibaneis Rocha Barros Junior (MDB) – 1,4%

Antonio Guillen (PSTU) – 0,5%

Renan Rosa (PCO) – 0,4%

Não sabe avaliar – 12,8%

Nenhum/branco/nulo – 32,9%

Registro: DF-03100/2018. Pesquisa encomendada pelo Correio Braziliense. Foram ouvidos 1.200 eleitores, entre 10 e 13 de agosto. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro, de três pontos percentuais.

Taxa de rejeição dos candidatos do DF

Antonio Guillen (PSTU) – 70,1%

Rodrigo Rollemberg (PSB) – 69,1%

Renan Rosa (PCO) – 69%

Julio Miragaya (PT) – 68,4%

Ibaneis Rocha Barros Junior (MDB) – 68%

General Paulo Chagas (PRP) – 67,7%

Fátima Sousa (PSOL) – 67,3%

Alexandre Guerra (Novo) – 65%

Alberto Fraga (DEM) – 61,8%

Rogério Rosso (PSD) – 59,5%

Eliana Pedrosa (Pros) – 52,1%

Conheça os candidatos para o governo do DF:

Alberto Fraga (DEM), policial militar e deputado

Vice: Alexandre Bispo (PR)

Coligação: PR, PSDB, DEM, DC

Alexandre Guerra (Novo), advogado

Vice: Erickson Blun (Novo)

Eliana Pedrosa (Pros), química e ex-deputada distrital

Vice: Alirio Neto (PTB)

Coligação: Pros, PTB, PHS, Patriota, PMN, PTC, PMB

Fátima Sousa (PSOL), professora universitária

Vice: Keka Bagno (PSOL)

General Paulo Chagas (PRP), militar reformado

Vice: Adalberto Monteiro (PRP)

Coligação: PRP, PRTB

Antonio Guillen (PSTU), professor

Vice: Zanata (PSTU)

Ibaneis Rocha Barros Junior (MDB), advogado

Vice: Paco Britto (Avante)

Coligação: MDB, PP, Avante, PSL, PPL

Julio Miragaya (PT), economista

Vice: Claudia Farinha (PT)

Renan Rosa (PCO), bancário

Vice: Gilson Dobbin (PCO)

Rodrigo Rollemberg (PSB), governador do DF

Vice: Eduardo Brandão (PV)

Coligação: PSB, PV, PCdoB, PDT, Rede

Rogério Rosso (PSD), deputado

Vice: Egmar Tavares (PRB)

Coligação: PSD, PRB, PPS, Solidariedade, Podemos, PSC