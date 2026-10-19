‘Eleição não é sobre paixões’: Paes diz não ser petista e pede voto para Lula

Derrotado na eleição a governador do Rio, Eduardo Paes (PSD) voltou à cena para a campanha de Lula (PT) nesta reta final contra Flávio Bolsonaro (PL). Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 19, nas suas redes, o ex-prefeito pede à população, especialmente a da capital, que pense de forma “racional” ao escolher o presidente. Ele afirma que eleição “não é sobre paixões” e diz não ser petista nem lulista. Paes tenta, com o apelo, alcançar eleitores fora da esquerda. “Com muito orgulho, fui o primeiro e único prefeito eleito quatro vezes para comandar a cidade do Rio de Janeiro. Durante esse período, convivi com quatro presidentes diferentes. Eu posso afirmar, com toda convicção do mundo: nenhum deles tem mais capacidade de ouvir, trabalhar em parceria e realizar do que o presidente Lula”, declara o político, citando iniciativas que tiveram apoio do governo federal, como o BRT, os Super Centros de Saúde e o Porto Maravilha.

Para o ex-prefeito, Lula foi o presidente “que mais nos ajudou a mudar a vida das pessoas”. Paes destaca o fato de, no passado, ter estado em lado oposto ao do petista. “Quem conhece bem minha trajetória sabe que, lá atrás, eu também não era nem um pouco simpático ao Lula. Muito pelo contrário. Aliás, eu não sou petista, não sou lulista. Sou um político de centro com mais de três décadas de vida pública que dialoga com todos os campos”.

Paes adianta que gravará uma série de vídeos para mostrar o papel de Lula em ações que impactam a vida da população, independentemente de religão, região da cidade e posição política. Ele conclui: “Eleição não é jogo de futebol, não é sobre paixões: o seu voto define o futuro de todo cidadão”.

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No final de semana, Paes comandou um ato pró-Lula com lideranças comunitárias na sede do Cacique de Ramos. No primeiro turno, o ex-prefeito foi surpreendido com o resultado de Douglas Ruas (PL), que acabou eleito após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anular a votação de Garotinho (Republicanos).