Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

‘Eleição não é sobre paixões’: Paes diz não ser petista e pede voto para Lula

Ex-prefeito do Rio afirma que publicará vídeos ao longo da semana para mostrar papel do presidente em áreas que impactam a vida da população

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h23 | Atualizado em 19 out 2026, 15h51
Homem de meia-idade, pele clara, cabelo castanho curto, sorrindo e olhando para frente. Veste uma camisa polo preta e óculos de armação fina dourada. O fundo é escuro e desfocado. Na parte inferior, há um texto branco: Não é sobre paixões,
Eduardo Paes (PSD) pede votos para Lula em vídeo (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
‘Eleição não é sobre paixões’: Paes diz não ser petista e pede voto para Lula Priorize VEJA no Google

Derrotado na eleição a governador do Rio, Eduardo Paes (PSD) voltou à cena para a campanha de Lula (PT) nesta reta final contra Flávio Bolsonaro (PL). Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 19, nas suas redes, o ex-prefeito pede à população, especialmente a da capital, que pense de forma “racional” ao escolher o presidente. Ele afirma que eleição “não é sobre paixões” e diz não ser petista nem lulista. Paes tenta, com o apelo, alcançar eleitores fora da esquerda. “Com muito orgulho, fui o primeiro e único prefeito eleito quatro vezes para comandar a cidade do Rio de Janeiro. Durante esse período, convivi com quatro presidentes diferentes. Eu posso afirmar, com toda convicção do mundo: nenhum deles tem mais capacidade de ouvir, trabalhar em parceria e realizar do que o presidente Lula”, declara o político, citando iniciativas que tiveram apoio do governo federal, como o BRT, os Super Centros de Saúde e o Porto Maravilha.

Para o ex-prefeito, Lula foi o presidente “que mais nos ajudou a mudar a vida das pessoas”. Paes destaca o fato de, no passado, ter estado em lado oposto ao do petista. “Quem conhece bem minha trajetória sabe que, lá atrás, eu também não era nem um pouco simpático ao Lula. Muito pelo contrário. Aliás, eu não sou petista, não sou lulista. Sou um político de centro com mais de três décadas de vida pública que dialoga com todos os campos”.

Paes adianta que gravará uma série de vídeos para mostrar o papel de Lula em ações que impactam a vida da população, independentemente de religão, região da cidade e posição política. Ele conclui: “Eleição não é jogo de futebol, não é sobre paixões: o seu voto define o futuro de todo cidadão”.

Continua após a publicidade

No final de semana, Paes comandou um ato pró-Lula com lideranças comunitárias na sede do Cacique de Ramos. No primeiro turno, o ex-prefeito foi surpreendido com o resultado de Douglas Ruas (PL), que acabou eleito após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anular a votação de Garotinho (Republicanos).

Siga
Publicidade
TAGS:
campanha
Eduardo Paes
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).