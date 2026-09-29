A virada na eleição do Rio Grande do Sul, segundo nova pesquisa
Levantamento do Real Time Big Data mostra que Luciano Zucco virou o jogo sobre Juliana Brizola desde 25 de agosto até agora
O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) consolidou sua virada eleitoral para o governo do Rio Grande do Sul e agora lidera todos os cenários, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29.Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
No primeiro turno, ele aparece com 40% das intenções de voto (no último levantamento, ele tinha 36%, e no penúltimo, 32%) enquanto sua maior adversária, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece com 35% (já foi 35% e 38% nas duas pesquisas anteriores). O cenário mostra uma virada de Zucco sobre Brizola, que já aparecia na pesquisa anterior, mas com ele ainda empatado tecnicamente com ela.
O cenário de embate entre Zucco e Brizola reproduz a polarização nacional no estado do Rio Grande do Sul, visto que ele é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e ela pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Além deles, o vice-governador, Gabriel Souza (MDB), aparece com 19% das intenções. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. Confira abaixo os números e gráficos que demonstram a situação.
Primeiro turno
- Luciano Zucco (PL): 40%
- Juliana Brizola (PDT): 35%
- Gabriel Souza (MDB): 19%
- Marcelo Maranata (PSDB): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- NS / NR: 1%
Os candidatos Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.
Segundo turno
Cenário 1
A mesma consolidação de uma virada foi percebida também no provável segundo entre Zucco e Brizola, com ele garantindo sua vantagem fora da margem de erro de dois pontos percentuais.
- Zucco (PL): 49%
- Juliana Brizola (PDT): 44%
- Nulo / Branco: 4%
- NS / NR: 3%
Cenário 2
- Zucco (PL): 45%
- Gabriel Souza (MDB): 41%
- Nulo / Branco: 7%
- NS / NR: 7%
Cenário 3
- Juliana Brizola (PDT): 44%
- Gabriel Souza (MDB): 42%
- Nulo / Branco: 7%
- NS / NR: 7%
A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 28, foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código RS-05412/2026.