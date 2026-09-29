A virada na eleição do Rio Grande do Sul, segundo nova pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data mostra o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) na liderança da corrida eleitoral para o governo do Rio Grande do Sul. Ele consolidou sua virada, superando Juliana Brizola (PDT) tanto no primeiro (40% vs 35%) quanto no segundo turno (49% vs 44%), refletindo a polarização nacional.

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O deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) consolidou sua virada eleitoral para o governo do Rio Grande do Sul e agora lidera todos os cenários, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29.Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

No primeiro turno, ele aparece com 40% das intenções de voto (no último levantamento, ele tinha 36%, e no penúltimo, 32%) enquanto sua maior adversária, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece com 35% (já foi 35% e 38% nas duas pesquisas anteriores). O cenário mostra uma virada de Zucco sobre Brizola, que já aparecia na pesquisa anterior, mas com ele ainda empatado tecnicamente com ela.

O cenário de embate entre Zucco e Brizola reproduz a polarização nacional no estado do Rio Grande do Sul, visto que ele é apoiado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e ela pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além deles, o vice-governador, Gabriel Souza (MDB), aparece com 19% das intenções. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. Confira abaixo os números e gráficos que demonstram a situação.

Primeiro turno

Luciano Zucco (PL): 40%

Juliana Brizola (PDT): 35%

Gabriel Souza (MDB): 19%

Marcelo Maranata (PSDB): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 2%

NS / NR: 1%

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Os candidatos Cesar Pontes (PCO), Priscila Voigt (UP) e Rejane de Oliveira (PSTU), somados, atingiram 1% e estão classificados em “outros”.

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Segundo turno

Cenário 1

A mesma consolidação de uma virada foi percebida também no provável segundo entre Zucco e Brizola, com ele garantindo sua vantagem fora da margem de erro de dois pontos percentuais.

Zucco (PL): 49%

Juliana Brizola (PDT): 44%

Nulo / Branco: 4%

NS / NR: 3%

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Cenário 2

Zucco (PL): 45%

Gabriel Souza (MDB): 41%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 7%

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Cenário 3

Juliana Brizola (PDT): 44%

Gabriel Souza (MDB): 42%

Nulo / Branco: 7%

NS / NR: 7%

A pesquisa divulgada nesta terça-feira, 28, foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código RS-05412/2026.

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