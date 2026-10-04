🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Eleição de 2026 deve credenciar um novo presidenciável para 2030

Favorito para conquistar um novo mandato, Tarcísio de Freitas tem condições de alçar voo próprio fora do bolsonarismo

Por Daniel Pereira 4 out 2026, 08h30
Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em ato na Avenida Paulista, em junho deste ano
Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em ato na Avenida Paulista (Miguel SCHINCARIOL/AFP)
Continua após publicidade
Eleição de 2026 deve credenciar um novo presidenciável para 2030 Priorize VEJA no Google

Nem sempre funciona, mas líderes populares às vezes transferem seu capital eleitoral e seu manancial de votos para neófitos em campanha, conhecidos pelo apelido de “postes”. Em 2010, Lula, recordista de popularidade no fim de seu segundo mandato, conseguiu eleger como sucessora a ex-ministra Dilma Rousseff, estreante em disputas. Em 2012, já como ex-presidente, ele fez do ex-ministro da Educação Fernando Haddad prefeito de São Paulo.

Tão popular quanto Lula, Jair Bolsonaro seguiu a mesma estratégia. Seu poste mais famoso é Tarcísio Gomes de Freitas, um servidor público de carreira que foi alçado ao posto de ministro da Infraestrutura na gestão do capitão e depois escolhido por ele para concorrer ao governo de São Paulo em 2022. Na ocasião, venceu Fernanda Haddad no segundo turno por mais de dez pontos percentuais de diferença — cerca de 2,5 milhões de votos.

Neste ano, Tarcísio de Freitas deve conquistar a reeleição. Segundo as pesquisas, pode liquidar a fatura até no primeiro turno. Confirmada vitória, ele se credenciará para voos mais altos, independentemente do aval da família Bolsonaro. Governadores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, são quase sempre considerados presidenciáveis. Alguns deles concorreram à Presidência, como José Serra e Geraldo Alckmin, mas nenhnum venceu após a redemocratização.

Tarcísio de Freitas pode tentar quebrar essa escrita. Ele já era o nome preferido de expoentes do Centrão, do mercado financeiro e do empresariado para enfrentar Lula este ano, mas foi preterido pelo capitão e não contestou a opção dele por Flávio Bolsonaro. O governador pagou, assim, a fatura que devia. Se for reeleito, mostrará luz própria e condições para concorrer ao Planalto em 2030.

Siga
Continua após a publicidade

Até lá, muita coisa pode acontecer. Qualquer previsão feita hoje tem o valor de uma nota de três reais. Mesmo assim, no mundo dos políticos, Tarcísio, com a perspectiva de dois mandatos de governador, é visto como um forte candidato à Presidência nas próximas eleições. E com algumas vantagens na comparação com o bolsonarismo: tem fama de técnico, não é refém da polarização, apesar de algumas recaídas, e não depende única e exclusivamente do antipetismo para conquistar votos. Não é pouca coisa num país cansado de guerra.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Tarcísio Gomes de Freitas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).