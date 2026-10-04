Eleição de 2026 deve credenciar um novo presidenciável para 2030
Favorito para conquistar um novo mandato, Tarcísio de Freitas tem condições de alçar voo próprio fora do bolsonarismo
Nem sempre funciona, mas líderes populares às vezes transferem seu capital eleitoral e seu manancial de votos para neófitos em campanha, conhecidos pelo apelido de “postes”. Em 2010, Lula, recordista de popularidade no fim de seu segundo mandato, conseguiu eleger como sucessora a ex-ministra Dilma Rousseff, estreante em disputas. Em 2012, já como ex-presidente, ele fez do ex-ministro da Educação Fernando Haddad prefeito de São Paulo.
Tão popular quanto Lula, Jair Bolsonaro seguiu a mesma estratégia. Seu poste mais famoso é Tarcísio Gomes de Freitas, um servidor público de carreira que foi alçado ao posto de ministro da Infraestrutura na gestão do capitão e depois escolhido por ele para concorrer ao governo de São Paulo em 2022. Na ocasião, venceu Fernanda Haddad no segundo turno por mais de dez pontos percentuais de diferença — cerca de 2,5 milhões de votos.
Neste ano, Tarcísio de Freitas deve conquistar a reeleição. Segundo as pesquisas, pode liquidar a fatura até no primeiro turno. Confirmada vitória, ele se credenciará para voos mais altos, independentemente do aval da família Bolsonaro. Governadores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, são quase sempre considerados presidenciáveis. Alguns deles concorreram à Presidência, como José Serra e Geraldo Alckmin, mas nenhnum venceu após a redemocratização.
Tarcísio de Freitas pode tentar quebrar essa escrita. Ele já era o nome preferido de expoentes do Centrão, do mercado financeiro e do empresariado para enfrentar Lula este ano, mas foi preterido pelo capitão e não contestou a opção dele por Flávio Bolsonaro. O governador pagou, assim, a fatura que devia. Se for reeleito, mostrará luz própria e condições para concorrer ao Planalto em 2030.
Até lá, muita coisa pode acontecer. Qualquer previsão feita hoje tem o valor de uma nota de três reais. Mesmo assim, no mundo dos políticos, Tarcísio, com a perspectiva de dois mandatos de governador, é visto como um forte candidato à Presidência nas próximas eleições. E com algumas vantagens na comparação com o bolsonarismo: tem fama de técnico, não é refém da polarização, apesar de algumas recaídas, e não depende única e exclusivamente do antipetismo para conquistar votos. Não é pouca coisa num país cansado de guerra.