Eleição 2026 elege os dois deputados mais votados da história do Brasil

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Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato bateram recordes históricos de votação para deputado federal e vereador, respectivamente. Eles superaram a marca anterior de Eduardo Bolsonaro. A apuração final definirá quem será o campeão de votos, mas ambos já fizeram história em seus estados, demonstrando força nas urnas.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vereador da cidade de São Paulo Lucas Pavanato(PL-SP) se tornaram os dois deputados mais votados da história do Brasil neste domingo, 4, tendo superado o recorde do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), conquistado em 2014.

Com 98,57% das urnas de Minas Gerais apuradas, Nikolas aparece neste momento com 3.094.237 votos válidos. Ao mesmo tempo, com 99,87% das urnas paulistas já apuradas, Pavanato aparece com 3.034.743 votos.

O recorde histórico anterior era do ex-deputado Eduardo Bolsonaro que, em 2014, teve 1,84 milhão de votos. Em 2022, Nikolas já havia sido o deputado mais votado do Brasil, mas ficando atrás do recorde histórico, com 1.492.047 votos.

Ainda não é possível cravar qual dos dois, Nikolas ou Pavanato, se consagrará como o deputado mais votado da história — sendo preciso aguardar a apuração completa das urnas. No entanto, os dois já bateram os recordes históricos de seus respectivos estados.

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