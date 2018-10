O candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, deve disputar o segundo turno com Paulo Skaf (MDB) ou Marcio França (PSB). Segundo pesquisa de boca de urna do Ibope, divulgada na tarde deste domingo (7), o tucano tem 31% das intenções de voto, seguido de França e Skaf, com 21%. Ambos estão empatados em segundo lugar.

O candidato do PT Luiz Marinho aparece em quarto lugar, com 12% das intenções.

Major Costa e Silva (DC) e Rogerio Chequer (Novo) aparecem com 4%, cada um. Rodrigo Tavares (PRTB) e Professora Lisete (PSOL) têm 3%, cada um. Marcelo Candido (PDT) registrou 1%. Prof. Claudio Fernando (PMN), Toninho Ferreira (PSTU) e Lilian Miranda (PCO) não pontuaram.

O Ibope ouviu 6.800 eleitores. A margem de erro é de dois pontos. O levantamento está registrado sob o número SP-01991/2018 e BR-00825/2018.