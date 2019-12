“Ele se surpreendeu com o que viu”, diz advogado de hacker da Vaza Jato

Tudo começou com “uma brincadeira” que depois virou um escândalo. “Ele não imaginava que fosse ver tudo aquilo. E ele se surpreendeu com o que viu”, conta o advogado Ariovaldo Moreira, defensor do hacker Walter Delgatti Neto. O jovem invasor de Araraquara, interior de São Paulo, teve acesso a mensagens do aplicativo Telegram de autoridades da República, celebridades e integrantes da Lava-Jato. Após roubar, copiar e divulgar parte desse material, ele desencadeou uma crise que tisnou a imagem de uma das mais importantes operações de combate à corrupção da história do Brasil.

Preso na Operação Spoofing, deflagrada em julho pela Polícia Federal, Delgatti assumiu ter grampeado figuras públicas. Os investigadores passaram a desconfiar da participação de outros personagens nos ataques virtuais. “O Walter me garantiu que não tem outras pessoas envolvidas com as interceptações”, diz o advogado Ariovaldo Moreira, que explica que a única ajuda recebida por seu cliente foi para analisar o conteúdo das conversas interceptadas. “Foi nesse sentido que o Luiz Molição, seu colega de faculdade, entrou na história. Ele acabou auxiliando o Walter a compilar as informações, a entender tudo. Porque o Molição é um sujeito que tem um conhecimento político”, afirma o criminalista. Veja a seguir os principais trechos desta entrevista.

O seu cliente, Walter Delgatti Neto, hackeou de autoridades da República a famosos. Ele tinha a consciência do que estava fazendo?

Ele não tinha consciência. Tanto é que inicialmente acabou invadindo o celular de celebridades. No começo, foi meio que uma brincadeira, após ele descobrir a metodologia de invasão do aplicativo Telegram. Quando ele tentou invadir os telefonemas das autoridades, ele não imaginava que fosse ver tudo aquilo. E ele se surpreendeu com o que viu, com o conteúdo do material, sobretudo dos integrantes da Operação Lava-Jato. Quando ele teve acesso às conversas entre as autoridades, ele percebeu, em seu entendimento, que havia situações à margem da lei, um desvio nas atitudes com a proximidade entre procuradores e juízes. Isso não foi planejado. Foi uma consequência.

Qual foi a primeira reação dele quando se deparou com as mensagens da Lava-Jato?

Ele contou que quando percebeu toda a situação, ficou dias lendo as conversas. Ele tinha poucas horas de sono. Não dormia, analisando todo aquele material. Ele teve bastante interesse no assunto. Aquilo tomou muito tempo dele. Foi nesse sentido que o Luiz Molição, seu colega de faculdade, entrou na história. Ele acabou auxiliando o Walter a compilar as informações, a entender tudo.

Mas por que Delgatti escolheu Molição?

Porque o Molição é um sujeito que tem um conhecimento político. Pelo que se sabe, ele é de esquerda. Ele entra na história para entender e digerir o material das mensagens. Penso que, até pelas conversas que tive com o Walter, muitas das supostas irregularidades identificadas nas mensagens, no entendimento deles, foram apontadas por Molição.

Molição fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e entregou outros personagens que estariam envolvidos no esquema…

Perguntei para o Walter sobre o que a imprensa está divulgando, que o Molição entregou parte do material e entregou mais três personagens. O Walter me garantiu que não tem outras pessoas envolvidas com as interceptações.

Em seu depoimento à Polícia Federal, Molição disse que Delgatti tinha a intenção de vender as mensagens. O senhor também aventou essa possibilidade no início das investigações. Isso de fato ocorreu?

Quando eu disse que o Walter tinha interesse em vender as mensagens para o PT, estava me referindo ao depoimento do Gustavo Elias Santos (outro preso pela Polícia Federal na Operação Spoofing). Ele afirmou o seguinte para a Polícia Federal: “Olha, o Walter comentou comigo que tinha intenção de vender”. O Gustavo não disse, com certeza absoluta, que o Walter tinha conseguido vender. Quando assumi a defesa do Walter recentemente, ele garantiu que não vendeu o material, que foi entregue gratuitamente para o jornalista Glenn Greenwald (editor do site The Intercept Brasil). O Walter está muito tranquilo com a delação do Molição.

O senhor acredita que o Molição, devido à sua posição política, direcionou os ataques contra ministros e aliados do governo Bolsonaro?

A minha opinião é que sim. Ele é um sujeito que tinha um conhecimento político. Mas a informação que tenho do Walter é que Molição ajudou a compilar as informações.

A Polícia Federal tenta descobrir se houve um financiamento por trás dessas invasões. Há indícios disso?

Nenhum. O inquérito ainda não foi concluído porque a Polícia Federal estava atrás da motivação dos ataques. Mas ela não chegou a essa motivação. Obviamente se tivesse identificado um financiador desses ataques, a PF já teria concluído o inquérito há um tempo. Não encontraram, porque não existe. A PF teve acesso a todo material, periciou o computador e o celular do Walter, leu todas mensagens dele e não encontrou nada. A motivação do Walter era apresentar à sociedade as irregularidades que foram feitas com o processamento da Operação Lava-Jato.

E como se justificam as movimentações financeiras suspeitas de Delgatti?

A investigação inicialmente se deu para chegar à conclusão dos ataques. Não falei com o Walter sobre esses valores e a origem deles. Estou há trinta dias na defesa do Walter. Com relação a isso, não conversei com o Walter.

O seu cliente está arrependido?

Ele está tranquilo e convicto de que não cometeu crime algum. Por isso, narrou o que aconteceu exatamente. O que ele fez não foi crime. Os telefones interceptados eram pessoais e não corporativos. Iremos provar isso na Justiça.