Einstein Hospital Israelita afasta Claudio Lottenberg após indicação de Flávio Bolsonaro
Licença de governança do médico foi confirmada nesta terça; instituição cita Código de Ética e veda uso de sua infraestrutura para fins partidários
O Einstein Hospital Israelita anunciou nesta terça-feira, 1º, o afastamento temporário do Dr. Claudio Luiz Lottenberg de suas funções de governança. A licença do presidente do Conselho já está valendo e foi adotada após o postulante ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), anunciar seu nome para o Ministério da Saúde durante sabatina no Jornal Nacional, em caso de vitória nas eleições de outubro.
Em nota, a instituição afirma que a medida visa assegurar a neutralidade política e evitar qualquer conflito de interesse durante o processo eleitoral, em conformidade com o Código de Ética da organização, que proíbe restritamente o uso de sua infraestrutura para objetivos partidários.