Efeito Trabuco deve provocar um movimento inesperado na Bolsa brasileira ainda em 2026, avalia especialista
Primeiras declarações do futuro ministro, no entanto, podem influenciar os investidores
A escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda deve sustentar o entusiasmo dos investidores e impulsionar a Bolsa brasileira na reta final de 2026. Essa é a avaliação de Thiago Valencia, sócio da Valor Investimentos, que passou a prever um movimento de valorização no encerramento do ano após a confirmação do nome para a equipe de Lula (este texto é um resumo extraído do vídeo acima).
A projeção foi apresentada no Ponto de Vista desta sexta-feira, 27, conduzido por Isabella Alonso Panho. Questionado pelo editor de Economia Diogo Schelp sobre a duração da euforia, Valencia afirmou que a indicação alterou suas expectativas para o mercado brasileiro.
Por que a escolha mudou a perspectiva para a Bolsa?
Segundo Valencia, um movimento de valorização das ações no fim do ano não estava em suas projeções para 2026. A chegada de Trabuco ao comando da Fazenda mudou essa leitura e abriu espaço, em sua avaliação, para a continuidade da reação positiva dos investidores.
“O mercado, ele vive de expectativa”, afirmou. Para o entrevistado, o entusiasmo pode se refletir em alta da Bolsa e queda do dólar e dos juros, conforme as sinalizações do futuro ministro sobre a condução da política econômica.
O que pode sustentar a euforia dos investidores?
Ao formular a pergunta, Schelp destacou que a recepção favorável a um nome respeitado pelo mercado será acompanhada de atenção ao que Trabuco pretende fazer. O editor levantou a possibilidade de o ânimo perder força dependendo das informações que surgirem até o encerramento do ano.
Valencia manteve uma perspectiva otimista, mas vinculou o comportamento dos ativos às declarações do futuro ministro. Em sua análise, os investidores devem reagir às expectativas sobre a gestão antes mesmo da execução das medidas. Assim, os próximos pronunciamentos terão peso na formação dos preços.
Por que o mercado reage antes das medidas?
A explicação apresentada por Valencia é que os investidores antecipam os efeitos esperados das decisões econômicas. Quando uma medida se concretiza, parte da reação pode já ter ocorrido, a partir das informações e dos sinais divulgados anteriormente.
“O mercado reagiu muito forte ontem e está reagindo forte hoje também”, disse. Para o sócio da Valor Investimentos, essa resposta inicial reforça a possibilidade de um encerramento de ano mais favorável aos ativos brasileiros, com as expectativas sobre Trabuco no centro das atenções.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.