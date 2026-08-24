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Política

‘Efeito Tarcísio’ impulsiona direita e embaralha corrida pelo Senado em São Paulo, mostra pesquisa

Início da campanha e associação de candidatos ao governador alteram disputa antes liderada por Simone Tebet e Marina Silva

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 13h17 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h49
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A corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado começa a apresentar uma nova configuração com o avanço da campanha eleitoral. Depois de levantamentos em que Simone Tebet e Marina Silva apareciam nas primeiras posições, candidatos da direita passaram a ganhar terreno. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares atribuiu parte dessa mudança à entrada efetiva da campanha nas ruas e à tentativa desses nomes de associar suas candidaturas à imagem de Tarcísio de Freitas (este texto é um resumo do vídeo acima).

Laísa chamou atenção para a mudança observada na pesquisa Real Time Big Data discutida no programa, com Guilherme Derrite aparecendo à frente. Ao analisar os números, Tavares disse enxergar uma movimentação ligada diretamente ao início da disputa eleitoral. “A gente tem agora a direita começando a se posicionar e justamente os candidatos começando a colar a sua imagem com o Tarcísio”, afirmou.

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Como Tarcísio pode influenciar a disputa pelo Senado?

Para Tavares, o avanço da campanha permite que os candidatos ligados ao campo da direita explorem com maior intensidade a proximidade política com Tarcísio. Esse movimento, segundo ele, ajuda a explicar a diferença entre os levantamentos anteriores e o novo cenário apresentado no Ponto de Vista.

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“Isso tende a aumentar ainda mais”, avaliou o cientista político. Ele ponderou, contudo, que Simone e Marina continuam eleitoralmente competitivas e são nomes conhecidos pelo eleitorado. Na avaliação de Tavares, as duas estavam em uma situação mais confortável nos levantamentos anteriores, mas agora precisarão intensificar suas campanhas diante da reorganização dos adversários.

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“A Simone e a Marina têm uma capacidade eleitoral importante, mas elas estavam numa zona de conforto que elas precisam começar a remar um pouquinho mais, a trabalhar um pouquinho mais”, disse.

Ricardo Salles pode dividir os votos da direita?

Apesar do avanço de Derrite e André do Prado, Tavares apontou um obstáculo para uma consolidação maior desse campo: a candidatura de Ricardo Salles. Segundo os números citados pelo cientista político durante o programa, Salles aparece com 10% das intenções de voto.

Na interpretação de Tavares, esse percentual pode retirar votos justamente dos outros candidatos da direita. “Esses 10% prejudicam o Derrite e prejudicam o André do Prado. E, de certa maneira, dão um fôlego para a Marina e para a Simone”, afirmou.

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Por isso, o cientista político considera necessário observar como esse campo se organizará ao longo da campanha e se haverá algum movimento para reduzir o espaço eleitoral ocupado por Salles. A fragmentação pode limitar o efeito da aproximação dos demais candidatos com Tarcísio.

A eleição para o Senado ficou mais competitiva?

Para Tavares, sim. O início da campanha alterou uma disputa que anteriormente parecia mais favorável a Simone e Marina. A entrada mais intensa dos candidatos de direita e a associação com Tarcísio tornam, em sua avaliação, o resultado menos previsível.

“Quando a gente olhava as pesquisas anteriores, a gente tinha sempre a Simone e a Marina na frente. E agora, com o início da campanha, com os candidatos começando a se posicionar, começando a colar sua imagem com o Tarcísio, a gente começa a ver uma mudança nesse cenário”, afirmou.

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O cientista político ressaltou que Simone e Marina preservam vantagens importantes, como o conhecimento de seus nomes pelo eleitorado. A diferença, agora, é que enfrentam um campo adversário que começa a se organizar em torno da campanha estadual. “A Simone e a Marina têm força, têm recall, são conhecidas do eleitorado, mas a direita começa a se organizar e isso muda um pouco o cenário que a gente tinha até então”, concluiu Tavares.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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