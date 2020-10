Educação: as propostas dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro

Os cinco candidatos a prefeito do Rio de Janeiro sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Luiz Lima (PSL), Eduardo Paes (DEM), Bandeira de Mello (Rede), Benedita da Silva (PT) e Martha Rocha (PDT) – foram questionados sobre como recuperar os atrasos provocados pela pandemia do coronavírus na rede de ensino municipal. Os planos dos postulantes vão desde reforço escolar, acesso integral à internet, reforma das escolas, retomada dos CIEPs (centros de educação integral nas comunidades periféricas do Rio), distribuição de celulares e tablets para cada um dos mais de 650 mil alunos das escolas municipais do Rio, bônus para professores e formação de conselhos com professores e pais para o retorno seguro às aulas presenciais.