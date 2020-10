Educação: as propostas dos candidatos a prefeito de São Paulo

Os cinco candidatos a prefeito de São Paulo sabatinados no projeto VEJA E VOTE – Bruno Covas (PSDB), Celso Russomanno (Republicanos), Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota) – foram questionados sobre o que fazer para recuperar o prejuízo didático causado aos alunos da rede municipal de ensino em razão do fechamento das escolas durante a pandemia. As principais propostas foram abrir as unidades escolares aos finais de semana e criar mutirões para dar aulas de reforço e recuperação.