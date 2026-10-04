Eduardo Riedel é reeleito governador de Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PP) foi matematicamente reeleito governador de Mato Grosso do Sul neste domingo. O candidato recebeu 67,41% dos votos válidos até as 18h33 (horário de Brasília) e garantiu mais quatro anos à frente do governo estadual.

O segundo colocado, Fábio Trad (PT), tem 44 pontos percentuais a menos até o momento, 23,09%.

Riedel chegou à disputa pela reeleição após quatro anos no comando do estado. Antes de assumir o governo, foi secretário de Estado de Infraestrutura e secretário de Governo na gestão de Reinaldo Azambuja (PSDB), a quem sucedeu em 2023.

Com a vitória, Riedel permanece no comando do estado até 2030. O resultado mantém o grupo político de Ciro Nogueira à frente do Executivo sul-mato-grossense.