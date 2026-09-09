Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo: ‘O mundo jurídico ficou estupefato com a decisão do Flávio Dino’

O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, classificou como “absolutamente teratológica” a decisão do ministro Flávio Dino que suspendeu o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, determinado pelo ministro André Mendonça. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Ribeiro afirmou que a medida provocou perplexidade no meio jurídico e defendeu a decisão anterior de Mendonça. A crise no Supremo Tribunal Federal envolve uma sequência de decisões de ministros sobre o comando da PF e investigações relacionadas à Corte. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que a decisão de Flávio Dino provocou reação?

Na avaliação de Ribeiro, Mendonça tomou uma decisão que considerou necessária diante das informações que envolviam a atuação do diretor-geral da PF. O presidente do Novo afirmou que Andrei Rodrigues deveria ser investigado e, por isso, não deveria permanecer no cargo durante a apuração.

“Foi uma decisão muito corajosa do ministro André Mendonça em afastar o Andrei Rodrigues do cargo da PF. Até porque o Andrei precisa ser investigado”, disse Ribeiro.

O dirigente do Novo classificou como “absolutamente grave” o conteúdo do relatório da Polícia Federal mencionado no programa e afirmou que o cargo de diretor-geral da instituição, por envolver investigações e instrumentos de inteligência, exigiria o afastamento durante uma eventual apuração.

O raio-x dos ministros do STF

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O que Ribeiro disse sobre a atuação de Flávio Dino?

Para o presidente do Novo, a decisão de Dino criou um conflito entre ministros do Supremo ao interferir em uma determinação de Mendonça. Ribeiro afirmou que o episódio não teria precedente semelhante na Corte.

“O mundo jurídico ficou estupefato hoje com essa decisão do Flávio Dino, que recoloca o Andrei no cargo”, afirmou.

Na entrevista, Ribeiro também classificou a decisão como “completamente absurda” e criticou o fato de Dino ter atuado em outro inquérito para suspender uma decisão tomada por um colega.

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Como Ribeiro interpreta a decisão de Fachin?

O presidente do Novo avaliou que Edson Fachin tentou interromper a sequência de decisões conflitantes ao assumir a condução dos desdobramentos do caso. Segundo Ribeiro, o presidente do STF não declarou que Mendonça estivesse errado no mérito de sua decisão, mas concentrou a responsabilidade pelo caso.

“Basicamente, a decisão do Fachin diz o seguinte: ‘Olha, virou bagunça. Então eu estou puxando toda a responsabilidade aqui para mim’”, afirmou Ribeiro, reproduzindo sua interpretação da decisão.

O que o Novo espera da próxima etapa da crise?

Ribeiro apontou a próxima sessão do Supremo como um momento importante para a definição dos rumos dos casos envolvendo a Corte. Na entrevista, ele também defendeu que o inquérito das Fake News seja arquivado e afirmou que o partido entrará com pedido para a investigação ser arquivada.

“O inquérito das fake news […] não tem a menor condição de continuar existindo”, afirmou.

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Segundo Ribeiro, o Novo já atua em diversas frentes jurídicas e legislativas relacionadas à crise. Ele disse que o partido tem “quase 20 ações” em andamento e que sua equipe jurídica está dedicada à elaboração de novas medidas.

Por que o Senado entrou no centro das críticas?

Outro alvo das declarações de Ribeiro foi o Senado. O presidente do Novo afirmou que a Casa deveria exercer seu papel diante dos pedidos de impeachment de ministros do STF e criticou o poder atribuído à Presidência do Senado para decidir sobre a tramitação dessas solicitações.

“O presidente do Senado não pode ter tanto poder assim para segurar decisões”, disse.

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Ribeiro afirmou ainda que o partido pretende atuar para ampliar sua presença no Congresso e apoiar, em alguns estados, candidatos ao Senado de outras legendas que estejam alinhados com essa pauta.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.