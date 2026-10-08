Eduardo Paes reconhece derrota para Douglas Ruas no Rio

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) reconheceu na noite desta quinta-feira, 8, a derrota para Douglas Ruas (PL) na disputa para o governo do estado e afirmou que “decisão judicial a gente respeita”.

Nesta quinta, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por 5 a 2 considerar nulos os votos recebidos por Anthony Garotinho no primeiro turno e determinar a retotalização dos votos, o que dará a Ruas mais de 50% dos votos válidos. Paes entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão, mas a ação foi rejeitada pelo ministro Cristiano Zanin. A retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio está marcada para acontecer no próximo sábado.

Ruas conquistou 4.271.199 votos, ou 49,27% dos votos válidos, e Eduardo Paes conseguiu 3.706.984 votos válidos (42,76%). Garotinho recebeu 274.411 votos (3,17%).

Leia o comunicado de Paes na íntegra:

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“No último domingo, a maioria dos eleitores fluminenses votou para que a eleição para governador do Rio de Janeiro fosse decidida no segundo turno. Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores. E decisão judicial a gente respeita. É assim que funciona a democracia.

O estado do Rio de Janeiro vive uma das maiores crises da sua história, especialmente na segurança pública. A eleição termina, mas o meu amor pelo RJ e o meu compromisso com o povo fluminense continuam os mesmos. O PSD e o nosso grupo político seguirão vigilantes, acompanhando e cobrando resultados de um governo que representa a continuidade do grupo político que está no poder há oito anos. Seguiremos defendendo as mudanças de que o nosso estado tanto precisa.

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Quero mais uma vez agradecer, do fundo do coração, aos mais de 3 milhões e 700 mil fluminenses que votaram em mim, que confiaram nas nossas propostas e acreditaram no nosso projeto de mudança para o estado do Rio de Janeiro.

Quero fazer um agradecimento especial aos eleitores cariocas pela vitória que tivemos na cidade do Rio. É muito gratificante receber esse reconhecimento da população da cidade que tive a honra de governar por quatro mandatos e que conhece de perto o nosso trabalho e as transformações que realizamos.

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Meu muito obrigado também à minha companheira de chapa, Jane Reis, aos partidos políticos que estiveram conosco, aos tantos prefeitos e lideranças de todas as regiões do estado, aos militantes e voluntários que acreditaram nesse projeto e trabalharam incansavelmente ao nosso lado.

Quero agradecer, claro, à minha família, especialmente à minha esposa e aos meus filhos, pelo amor, pela compreensão e pelo apoio incondicional. E, acima de tudo, agradeço a Deus por ter me dado saúde, força e coragem para enfrentar mais esse desafio na minha vida”.