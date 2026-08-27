Eduardo Paes participa de sabatina promovida por VEJA
Entrevista com o candidato do PSD ao governo do Rio de Janeiro terá transmissão ao vivo pelos canais da revista
Eduardo Paes, candidato do PSD ao governo do Rio de Janeiro, é o entrevistado desta quinta-feira, 27, da série de sabatinas promovidas por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e à Presidência da República e integra a cobertura especial da revista para o pleito.
As entrevistas com os candidatos aos governos dos estados são realizadas sempre às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelo canal da revista no YouTube.
A sabatina com o ex-prefeito do Rio será apresentada pela colunista Marcela Rahal, com participação de Monica Weinberg, diretora da sucursal do Rio, e o editor e apresentador Ricardo Ferraz.
A série também contempla os candidatos à Presidência da República. As sabatinas com os presidenciáveis serão exibidas no programa VEJA em Foco, às 19h, nas semanas de 31 de agosto e 8 de setembro.
Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura eleitoral e coloca os principais candidatos em confronto direto com questões sobre seus programas, propostas e desafios para os estados e o país.