Eduardo Paes explora escândalos com rivais, mas se cala sobre operação contra sua vice

O ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato do PSD ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está tentando faturar politicamente a sucessão de operações, investigações e revelações sobre escândalos variados envolvendo pessoas ligadas ao grupo do ex-governador Cláudio Castro, o seu principal adversário na eleição.

No início de julho, por exemplo, ele postou sobre operação envolvendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacelar, que está preso. “Não custa lembrar. O candidato do PL-RJ até a prisão era o Rodrigo Bacelar! É Comando Vermelho! É Jogo do Bicho! É roubo em obras da secretária de educação! Vamos derrotar essa máfia! Em tempo: habla Bacelar! Conta tudo!”, postou.

Também comentou a operação contra a Refit do empresário Ricardo Magro e as suspeitas de irregularidades envolvendo Cláudio Castro, também alvo da investigação e abatido da disputa eleitoral (desistiu de tentar o Senado em razão das investigações).

Nesta terça-feira, falou sobre a operação envolvendo o ex-chefe da Polícia Civil de Castro, Marcus Amim, e o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, presidente do União Brasil no estado, pré-candidato ao Senado e aliado do ex-governador.

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“Mais um secretário de Polícia Civil do Castro envolvido com o crime organizado! Aos poucos vai ficando claro as razões do crime ter tomado conta das ruas do nosso Estado. Esse aí foi nomeado pelo Bacelar. E a máfia que domina a Alerj mudou até a lei para que ele pudesse ser secretário!”, escreveu.

Sobre Canella, publicou foto do político ao lado de Douglas Ruas, pré-candidato do PL ao governo do Rio, durante o lançamento de um programa e disse que o ex-prefeito investigado é assessor do seu adversário na área de segurança pública.

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O ex-prefeito carioca, no entanto, não tem comentado todos os escândalos recentes. Na semana passada, por exemplo, não se manifestou sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente do MDB-RJ, Washington Reis, e sua irmã, Jane Reis (MDB), que é pré-candidata a vice na chapa de Eduardo Paes.

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A Operação Anáfora investiga um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do desvio de recursos públicos, especialmente na área da saúde — os investigados negam irregularidades. Até agora, Paes não se manifestou publicamente e manteve Jane Reis como sua companheira de chapa.