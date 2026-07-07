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Política

Eduardo Paes explora escândalos com rivais, mas se cala sobre operação contra sua vice

Pré-candidato ao governo do Rio usa suas redes para criticar adversários sob investigação, mas não comenta ação da PF contra sua colega de chapa, Jane Reis

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h44 | Atualizado em 7 jul 2026, 16h06
Eduardo Paes
Jane Reis e Eduardo Paes: vice do pré-candidato ao governo foi alvo de operação da PF (MDB/Divulgação)
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Eduardo Paes explora escândalos com rivais, mas se cala sobre operação contra sua vice Priorize VEJA no Google

O ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato do PSD ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está tentando faturar politicamente a sucessão de operações, investigações e revelações sobre escândalos variados envolvendo pessoas ligadas ao grupo do ex-governador Cláudio Castro, o seu principal adversário na eleição.

No início de julho, por exemplo, ele postou sobre operação envolvendo o ex-presidente da Assembleia Legislativa Rodrigo Bacelar, que está preso. “Não custa lembrar. O candidato do PL-RJ até a prisão era o Rodrigo Bacelar! É Comando Vermelho! É Jogo do Bicho! É roubo em obras da secretária de educação! Vamos derrotar essa máfia! Em tempo: habla Bacelar! Conta tudo!”, postou.

Também comentou a operação contra a Refit do empresário Ricardo Magro e as suspeitas de irregularidades envolvendo Cláudio Castro, também alvo da investigação e abatido da disputa eleitoral (desistiu de tentar o Senado em razão das investigações).

Nesta terça-feira, falou sobre  a operação envolvendo o ex-chefe da Polícia Civil de Castro, Marcus Amim, e o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, presidente do União Brasil no estado, pré-candidato ao Senado e aliado do ex-governador.

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“Mais um secretário de Polícia Civil do Castro envolvido com o crime organizado! Aos poucos vai ficando claro as razões do crime ter tomado conta das ruas do nosso Estado. Esse aí foi nomeado pelo Bacelar. E a máfia que domina a Alerj mudou até a lei para que ele pudesse ser secretário!”, escreveu.

Sobre Canella, publicou foto do político ao lado de Douglas Ruas, pré-candidato do PL ao governo do Rio, durante o lançamento de um programa e disse que o ex-prefeito investigado é assessor do seu adversário na área de segurança pública. 

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O ex-prefeito carioca, no entanto, não tem comentado todos os escândalos recentes. Na semana passada, por exemplo, não se manifestou sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-prefeito de Duque de Caxias e presidente do MDB-RJ, Washington Reis, e sua irmã, Jane Reis (MDB), que é pré-candidata a vice na chapa de Eduardo Paes.

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A Operação Anáfora investiga um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do desvio de recursos públicos, especialmente na área da saúde — os investigados negam irregularidades. Até agora, Paes não se manifestou publicamente e manteve Jane Reis como sua companheira de chapa.

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