Eduardo Paes e Douglas Ruas disputarão segundo turno para governo do Rio de Janeiro

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) e o deputado estadual Douglas Ruas (PL) disputarão o segundo turno para o governo do Rio de Janeiro. Com 99,56% das urnas apuradas, Ruas lidera com 49,30%, contra 42,72% de Paes. O embate, no entanto, depende da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice. Em caso de retotalização dos votos, o candidato do PL pode ser eleito no primeiro turno.

O clima no QG do PL é de muita comemoração, com ruas fechadas para receber eleitores. Ruas está acompanhado por sua família e pelo deputado federal Altineu Côrtes, presidente do PL no Rio. Pesquisas eleitorais divulgadas na véspera mostravam chances de Paes vencer no primeiro turno — um cenário longe de ser concretizado.

Na parte da manhã, Ruas acompanhou o senador Flávio Bolsonaro (PL) na votação em Vila Isabel, na Zona Norte. “Expectativa muito boa, vitória no primeiro turno. Estamos muito confiantes que vamos eleger os dois senadores do PL. Vamos eleger o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Que essa eleição possa se encerrar hoje, no primeiro turno, pra que a gente possa começar já amanhã os trabalhos para o futuro do Brasil”, disse.

Ao votar no Gávea Golf Club, na Zona Sul, Paes afirmou que o Rio de Janeiro “vive a pior crise da história, é uma crise política, é uma crise institucional, é uma crise de segurança pública, de desmando no governo do estado, de corrupção”. Ele também criticou diretamente o seu principal rival e pediu para que a população aderisse ao “voto útil”, sem focar em ideologias.

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“O (estado) não aguenta mais outro (Wilson) Witzel e outro Cláudio Castro, o que muito claramente é representado pela candidatura do Douglas Ruas. Estou muito confiante, porque acho que as pessoas vão ter a consciência deste momento”, apontou.