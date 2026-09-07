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Política

Eduardo Leite sobre crescimento de Augusto Cury: ‘Apetite por algo diferente’

Governador do Rio Grande do Sul esteve na Cidade do Rock nesta segunda-feira, 7

Por Flávio Monteiro, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 19h23
Homem de barba e camisa cáqui sorri para a câmera em evento com iluminação vermelha, pessoas ao fundo e luminárias penduradas
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (Valmir Moratelli/VEJA)
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Embora esteja aproveitando uma folga para curtir os shows do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), não se desconectou de seu lado político no festival. Falando com exclusividade à coluna GENTE, o político comentou o atual cenário da corrida presidencial e disse ver o evento como um exemplo para seu estado.

“As pessoas começaram a olhar a eleição a partir de agora, quando tivemos as primeiras campanhas eleitorais na TV, os debates. Pelo que observo, a decisão vai vir ali na reta final”, explica. “A movimentação em torno do Augusto Cury (Avante) demonstra que há apetite por algo diferente, embora ainda haja uma resistência do lado da polarização”, destaca o político, cujo partido lançou Ronaldo Caiado para a corrida presidencial.

Questionado sobre observar o Rock in Rio a partir de um olhar de gestão, Leite afirmou que isso é impossível, mesmo em momentos de lazer. “É inevitável. A gente sabe que isso movimenta a economia. Estava justamente perguntando quantas pessoas estão trabalhando aqui, são mais de 20 mil pessoas só de staff. Isso tem um resultado econômico, naturalmente”, completa.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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