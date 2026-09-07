Eduardo Leite sobre crescimento de Augusto Cury: ‘Apetite por algo diferente’

Embora esteja aproveitando uma folga para curtir os shows do Rock in Rio nesta segunda-feira, 7, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), não se desconectou de seu lado político no festival. Falando com exclusividade à coluna GENTE, o político comentou o atual cenário da corrida presidencial e disse ver o evento como um exemplo para seu estado.

“As pessoas começaram a olhar a eleição a partir de agora, quando tivemos as primeiras campanhas eleitorais na TV, os debates. Pelo que observo, a decisão vai vir ali na reta final”, explica. “A movimentação em torno do Augusto Cury (Avante) demonstra que há apetite por algo diferente, embora ainda haja uma resistência do lado da polarização”, destaca o político, cujo partido lançou Ronaldo Caiado para a corrida presidencial.

Questionado sobre observar o Rock in Rio a partir de um olhar de gestão, Leite afirmou que isso é impossível, mesmo em momentos de lazer. “É inevitável. A gente sabe que isso movimenta a economia. Estava justamente perguntando quantas pessoas estão trabalhando aqui, são mais de 20 mil pessoas só de staff. Isso tem um resultado econômico, naturalmente”, completa.

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