Eduardo Leite oscila para cima, mas situação ainda é de empate com Onyx

A nova pesquisa sobre o governo do Rio Grande do Sul divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo instituto Real Time Big Data, mostra o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) oscilando positivamente, mas ainda empatado tecnicamente com o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL). Leite tem a 49% das intenções de voto totais, enquanto Onyx fica com 45% — a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento da semana passada divulgado pelo mesmo instituto, Leite tinha 46% contra 45% de Onyx. Há quatorze dias, era o deputado apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro que estava na frente com 40%, enquanto o tucano tinha 39%.

Em uma semana, os indecisos foram de 5% para 3%, e os brancos e nulos de 4% para 3%.

Quando são considerados apenas os votos válidos (excluídos brancos e nulos), Leite tem 52% contra 48%, o que ainda configura um empate técnico.

Na véspera do primeiro turno, em 30 de setembro, o levantamento do Real Time Big Data posicionava Eduardo Leite na frente, com 40%, e Onyx em segundo, com 28%. A ordem se inverteu nas urnas, onde o bolsonarista chegou a 37,5% e o tucano ficou com 26,8% — só 2,5 mil votos à frente do terceiro colocado, Edegar Pretto (PT).

O instituto entrevistou 1.000 eleitores entre 25 e 26 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número RS-06206/2022.