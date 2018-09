A participação do ex-deputado federal Eduardo Jorge (PV) no debate entre candidatos a vice-presidente promovido por VEJA virou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil durante esta terça-feira. Companheiro na chapa de Marina Silva (Rede), ele marcou presença no encontro ao lado de Ana Amélia (PP), vice de Geraldo Alckmin; Hamilton Mourão (PRTB), vice de Jair Bolsonaro (PSL); e Paulo Rabello de Castro (PSC), vice de Alvaro Dias (Podemos).

O nome do político do PV chegou a ser o terceiro mais comentado do Twitter no país e permanecia no top 10 até esta noite. Fizeram sucesso entre os internautas principalmente suas declarações sobre vegetarianismo e as provocações a Bolsonaro.

“Vamos viver dos produtos vegetais. Não precisamos torturar animais para isso”, disse o candidato a vice sobre sua posição em relação aos direitos dos bichos. Eduardo Jorge, porém, frisou que “o vegetarianismo não é totalitário”. “É uma mudança cultural de longo prazo. Estudos mostram que o vegetarianismo atingiu 20% da população.” Ao comentar o assunto, Ana Amélia brincou: “Fechem-se todas as churrascarias do Brasil e do mundo”.

Sobre Bolsonaro, afirmou que o candidato do PSL teve uma “atuação medíocre” no Congresso e “não tem inteligência emocional para ser presidente”.

Esta não é a primeira vez que Eduardo Jorge faz barulho na internet. Em 2014, quando concorreu à Presidência da República, o político conquistou as redes sociais – e inspirou muitos memes – com suas respostas irreverentes e jeito espontâneo nos debates entre os presidenciáveis.

Confira alguns dos tuítes sobre o candidato a vice:

Encontei no #DebateVEJAVices pra ver o darling Eduardo Jorge. Aí ele me tasca que todo mundo tinha de ser vegetariano e enfraquece a amizade (mas a Ana Amélia meteu lá um "vai fechar todas as churrascarias do Brasil" e eu ri). — Impostuinte™ (@ReginaBrasilia) September 4, 2018

Eduardo Jorge vice da Marina Silva esta criticando o Bolsonaro, ele defende o aborto, liberação das drogas e que todos sejam veganos, ainda bem que ele está criticando, eu só ficaria preocupado se ele elogiasse. — Bolsonaro Presidente (@JoelAlexandreM) September 4, 2018