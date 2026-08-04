Eduardo Girão será o vice de Zema à Presidência

Romeu Zema (Novo-MG) terá o senador e correligionário Eduardo Girão (CE) como vice em sua chapa à Presidência. Com isto, o NOVO vai de chapa puro-sangue à disputa ao Palácio do Planalto. O acerto ocorre após tentativas frustradas do NOVO em se coligar ao Podemos e ao Democracia Cristã.

Eduardo Girão abriu mão de se candidatar a um novo mandato para o Senado para embarcar na empreitada encabeçada por Zema. O nome dele para o Senado pelo Ceará era defendido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. As divergências relativas à política cearense foram motivo do distanciamento dela com os filhos de Jair Bolsonaro (PL).

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