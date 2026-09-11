Eduardo deu instruções sobre como dinheiro do Dark Horse deveria ser gerido nos EUA
As informações constam de documentos cujos sigilos foram revogados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça
Autoexilado nos Estados Unidos desde que se dispôs a pressionar o governo de Donald Trump contra o Brasil, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro deu instruções para o publicitário Thiago Miranda, ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, sobre como deveriam ser administrados em território americano os recursos milionários que supostamente financiariam o filme Dark Horse. As informações constam de documentos cujos sigilos foram revogados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
O Dark Horse, como se sabe, é a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro e pilar de um inquérito que colocou o candidato do PL à Presidência da República como investigado às vésperas do primeiro turno, em 4 de outubro. Uma das suspeitas dos investigadores é que parte dos 24 ou 25 milhões de dólares estimados para a obra tenha sido drenada para custear Eduardo no exterior.
De acordo com as investigações, em 21 de março do ano passado, Thiago Miranda encaminha a Vorcaro os “conselhos” de Eduardo Bolsonaro para administrar a bolada. O Zero Três sugere, entre outros pontos, que seja enviado o máximo de dinheiro possível no sistema atual e informa que corretor Altieris Santana, ligado a ele, poderia dar informações adicionais em futuras reuniões presenciais. Santana também é diretor da Havengate Development Fund, o fundo que recebeu o dinheiro da Entre Investimentos para a cinebiografia.
“O ideal seria haver os recursos já nos EUA. Que dos EUA para os EUA é tranquilo”, diz Eduardo, que indica que, dado o aporte alegado para produzir o filme – 25 milhões de dólares – o uso de empresas mais modestas para o envio do dinheiro poderia atrasar em pelo menos seis meses o pagamento efetivo dos valores. “Se a empresa brasileira a enviar aos EUA não tiver aquele grande orçamento que mencionamos como exemplo será problemático, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos e isto tardaria cerca de 6 meses, calculamos”, escreveu.
“Solução: enviar o máximo possível alinda neste sistema atual, com o remetente atual e etc. Será que conseguimos?”, completa ele. Com o avanço das investigações sobre o Dark Horse, o empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, fechou um acordo de delação premiada e confirmou que fez repasses financeiros em cotas para o Havengate para supostamente arcar com os custos do filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é investigado na Polícia Federal pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e organização criminosa na arrecadação de valores para a obra audiovisual.