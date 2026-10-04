Eduardo Braide vence eleição no primeiro turno e será o próximo governador do Maranhão
Ex-prefeito de São Luiz obteve 54,02% dos votos válidos neste domingo, 4, vencendo dois candidatos governistas
O ex-prefeito de São Luis Eduardo Braide (PSD) recebeu 54,02% dos votos válidos e venceu a eleição para o governo do Maranhão no primeiro turno, neste domingo, 4. Seu principal adversário era Orleans Brandão (MDB) — sobrinho do atual governador Carlos Brandão e ex-secretário estadual –, que teve 34,76%.
A vitória de Braide, que liderava as pesquisas nas últimas semanas, também deixou para trás a candidatura do vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), que teve 9,60% dos votos e disputava com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O cenário com dois candidatos que vinham do governo, Camarão e Orleans, se enfrentando foi reflexo de um grande racha no grupo governista, antes ligado ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que já comandou o estado.