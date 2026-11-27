Ex-deputado federal e filho Zero Três do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro disse em suas redes sociais que será pai pela terceira vez. O bebê, que não teve o sexo revelado, está previsto para nascer em junho de 2027. O ex-parlamentar se autoexilou nos Estados Unidos no ano passado e vive com a família em Southlake, no estado do Texas.

“Hoje, nos EUA, celebra-se o ‘Thanksgiving’, ou Dia de Ação de Graças, data dedicada a agradecer pelas bênçãos recebidas. E é neste dia tão especial que compartilhamos com vocês mais uma graça de Deus sobre nossas vidas: mais uma vida nos foi confiada! Nossa família está crescendo e nossos corações transbordam de gratidão”, escreveu Eduardo nas redes sociais, compartilhando junto com o texto um trecho de salmo bíblico.

Ele tem outros dois filhos, Georgia e Jair Henrique — cujo primeiro nome foi dado em homenagem ao avô, Jair Bolsonaro.

Eduardo está em solo americano desde fevereiro do ano passado e vive em uma residência de alto padrão com a família. Ele deixou o Brasil e pediu licença do cargo de deputado federal. No fim do ano, com a licença expirada e o acúmulo de faltas, Eduardo foi cassado por ordem do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos).

Continua após a publicidade

Dos EUA, o Zero Três tem feito articulações políticas ao lado de lideranças conservadoras e do governo de Donald Trump. Eduardo teve participação ativa na imposição do primeiro tarifaço contra o Brasil, buscando coagir a Justiça brasileira a inocentar Jair Bolsonaro no caso do golpe de Estado. Ele também ajudou a costurar o enquadramento de Alexandre de Moraes e de outras autoridades nacionais na Lei Magnitsky.

Mesmo no exterior, Eduardo continua respondendo a investigações no Supremo Tribunal Federal (STF). Uma delas é justamente sobre essa tentativa de interferir na decisão da Justiça brasileira sobre o caso do golpe. Ele também é suspeito de ter recebido dinheiro destinado ao patrocínio do filme Dark Horse.