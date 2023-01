Eduardo Bolsonaro quer convocar ministra por ligação com milícia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para anunciar que vai protocolar um requerimento na Comissão de Segurança Pública pedido de convocação da ministra do Turismo, Daniela do Waguinho (União Brasil), para comparecer à Câmara dos Deputados.

Daniela atravessa sua primeira grande crise política por supostas lig ações com milicianos da região de Belford Roxo, no estado do Rio, seu reduto eleitoral e cidade na qual seu marido, Waguinho (Uniã0 Brasil), é prefeito.

Leia mais: Ministra do Turismo fala sobre miliciano ter participado de sua campanha

Na foto publicada por Eduardo Bolsonaro, aparece o político carioca Marcelo Freixo (PT), que é conhecido pelo combate à milícia e, hoje, é o presidente da Embratur, uma escolha acordada com Daniela. Na publicação, o deputado federal utilizou uma informação falsa para atacar o Ministro da Justiça Flávio Dino.

Vou protocolar na Comissão de Segurança Pública: -convocação da ministra do turismo devido ao que circula sobre seu envolvimento com milícias. -também entrarei com requerimento para convocar o MJ devido à grave fala de acionar forças estrangeiras contra as policiais brasileiros pic.twitter.com/z27ELTl4BN — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 7, 2023