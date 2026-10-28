Eduardo Bolsonaro posta foto com Flávio após fuga do senador

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, 28, uma foto ao lado do irmão, o senador e ex-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e afirmou que eles “não irão desistir do Brasil”. O senador contrariou uma ordem judicial e chegou no país com sua família nesta manhã.

“Ontem foi um dia longo, talvez o mais longo da minha vida. Mas prevalecemos. Mesmo aqui de fora não desistiremos do Brasil. Como diria o Professor Olavo: não parar, não precipitar, não retroceder”, escreveu o ex-deputado.

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Eduardo, que foi condenado pelo STF a quatro anos e dois meses de prisão em regime semiaberto por tentar interferir no julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já vive no país desde 2025 em autoexílio.

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O ex-presidente da Associação Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, também publicou uma imagem ao lado de Flávio. “Livre da perseguição para ser a voz do Brasil por liberdade, segurança e prosperidade. Flávio saiu do Brasil, mas não deixou os brasileiros”, diz a postagem.

Ramagem está foragido no país desde o ano passado, após ser condenado a mais de 16 anos de prisão por sua participação na tentativa de golpe de Estado em 2023.

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A declaração de Flávio

Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais no domingo 25, Flávio deixou o Brasil na terça-feira, 27, violando uma ordem judicial que o impedia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro envolvendo também o amigo e advogado Willer Tomaz.

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Mais cedo, o Zero Um publicou uma carta em suas redes sociais em que afirma que irá liderar a oposição brasileira a partir de Miami. No documento, ele também afirmou ter sido vítima de uma “fraude” eleitoral e agradeceu aos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina.

Na primeira versão do documento, divulgada pelo seu aliado Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos, Flávio se declarou como “presidente eleito”. “Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil”, disse na primeira versão da carta. A expressão ainda seria repetida uma segunda vez. Depois, em suas redes sociais (veja abaixo), ele retirou a autodeclaração e se apresentou como “a voz e a liderança da nossa nação”.