Eduardo Bolsonaro defende separação por gênero em escolas e vira piada

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu, pelas redes sociais, a separação por gênero nas escolas. O parlamentar citou o livro da deputada estadual Ana Carolina Campagnolo (PSL-SC), Feminismo: Perversão e Subversão, e relatou que a autora cita o declínio do uso das escolas que “só aceitam um sexo”. A declaração do Zero Três resultou em piadas e memes no Twitter.

“Há forte pressão, principalmente das feministas, para que as escolas abriguem na mesma sala meninos e meninas, mesmo havendo bons argumentos pedagógicos e empíricos atuais recomendando o contrário”, escreveu o parlamentar em sua conta oficial do Twitter.

Eduardo Bolsonaro ainda citou dois argumentos que, de acordo com a sua lógica, indicariam os benefícios das escolas separadas por gêneros. “Na Inglaterra mais de 90% das 25 melhores escolas inglesas são ‘single sex’; o mais antigo colégio brasileiro deste tipo, o São Bento (1858) que só aceita garotos, foi o 4º no ENEM 2012”, completou o deputado.

Só para citar dois: na Inglaterra mais de 90% das 25 melhores escolas inglesas são "single sex"; o mais antigo colégio brasileiro deste tipo, o São Bento (1858) que só aceita garotos, foi o 4º no ENEM 2012. Publicidade — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 11, 2019

Após a declaração, internautas criticaram Eduardo Bolsonaro e seu raciocínio. Alguns deles apontaram a ambiguidade do argumento exposto, já que as outras escolas que ocuparam a primeira, segunda e terceira posição são mistas. Os usuários trouxeram até o psiquiatra Sigmund Freud, pai da psicanálise, para a discussão.

Confira algumas reações:

Então isso significa que os 3 primeiros colocados são de escolas onde a sala é compartilhada por meninas e meninos, logo pela sua lógica é muito melhor ser compartilhada pq ocupou as 3 primeiras posições do ranking Publicidade — JenioQuadros 🇧🇷🇧🇷 (@JenioQuadros) December 11, 2019

É uma aversão ao sexo feminino que esse filho do @jairbolsonaro tem, que nem Freud explica 🤣🤣🤣🤣🤣 — Kel (@kelzinhasb) December 11, 2019

Correlação e casualidade são coisas bem diferentes. Publicidade — Carlos • COMMS OPEN (@Carlos_RSL) December 11, 2019

A primeira colocada é mista? Não seria melhor se espelhar na primeira colocada do que na quarta colocada? — CLAUDIA MATOS (@CLAUDIADALTROC) December 11, 2019

Soletra empírico sem colar Publicidade — Ó o bicho vindo (@M4dk1ng) December 12, 2019

Se estivéssemos nos anos 60, isso talvez fosse versade. Em 2019, só 6% das crianças inglesas vão pra single sex schools:https://t.co/YMXfhH5FSv — Pedro Rocha (@PedroKiske) December 12, 2019