Eduardo Bolsonaro anuncia que mulher está grávida

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e a mulher, a psicóloga Heloísa Wolf Bolsonaro, anunciaram na noite desta terça-feira, 21, nas redes sociais que estão esperando o primeiro filho. A criança será o terceiro neto do presidente Jair Bolsonaro, que já é avô de duas meninas, filhas do senador Flávio Bolsonaro.

“Em meio a tantas notícias ruins Deus nos presenteou com a melhor de nossas vidas, vem aí nosso filhote!”, escreveu Eduardo, ao mostrar a imagem do ultrassom no telefone celular.

Em meio a tantas notícias ruins Deus nos presenteou com a melhor de nossas vidas, vem aí nosso filhote! Eu e minha esposa Heloísa estamos super felizes e empolgados com o 1º! E que venha com saúde🙏 pic.twitter.com/kx70RJknGC — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 21, 2020 Continua após a publicidade

Já Heloísa citou a bíblia: “E em meio ao caos, Deus nos presenteia com o principal motivo de fé e esperança: a vida! Compartilhando com vocês a nossa maior alegria!!! ‘Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos’. 2 Coríntios 5:7”.

Eduardo e a psicóloga Heloísa se casaram em maio de 2019, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia que reuniu cerca de 150 convidados. Em novembro do ano passado, Heloísa revelou ter sofrido um aborto espontâneo quando estava na nona semana de gravidez. Na ocasião, ela buscou passar uma mensagem de esperança. “Deus tem seus planos e não cabe a nós questioná-los. Apesar de tristes, estamos em paz. Assim que possível, tentaremos mais uma vez trazer nosso filho ao mundo”, disse a psicóloga à época.