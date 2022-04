Economistas dos governos Sarney, FHC, Lula e Dilma abraçam Freixo

A pré-campanha de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira, 12, um manifesto chamado Virada RJ, com centenas de assinaturas de personalidades que endossam sua empreitada eleitoral. Entre elas, estão economistas ligados aos ex-presidentes José Sarney (MDB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).

Fora da esquerda, o destaque do setor financeiro é Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e um dos nomes mais respeitados pelo liberalismo brasileiro. Também ligado aos liberais, mas com trajetória recente de inflexão para a esquerda, Andre Lara Resende é outro de peso na lista, que tem ainda Luiz Carlos Bresser-Pereira e os petistas Guido Mantega e Nelson Barbosa.

Também ex-ministros, mas de outras áreas, assinam o manifesto Marina Silva, ex-Meio Ambiente, e José Gomes Temporão, ex-Saúde. Os três foram do governo Lula, o principal fiador político da candidatura de Freixo ao Palácio Guanabara. Outros ex-ministros petistas, como Celso Amorim, Fernando Haddad e Aloízio Mercadante, participam do movimento de apoio, mas não são grandes novidades – afinal, estão ligados à cúpula do PT nacional, muito afeita à candidatura.

O Virada RJ traz ainda, além de artistas que sempre apoiaram o deputado, outras assinaturas de setores em que ele tenta ter uma entrada maior neste ano. Um deles é o dos policiais. O ex-comandante do Bope e da PM Alberto Pinheiro Neto, que VEJA mostrou que integra o grupo de Segurança Pública de Freixo, endossa o texto junto com outros policiais da reserva, como o ex-chefe de Estado-Maior Robson Rodrigues e o Comandante da Escola Superior da PMERJ, coronel Antonio Carlos Carballo Blanco.

Entre evangélicos, outro segmento em que o socialista tem dificuldade de se inserir, há lideranças de menos peso do que os tradicionais bispos e pastores que dominam a política brasileira.