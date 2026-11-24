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A aprovação do pacote fiscal do governo na Câmara é vista como avanço inicial, mas insuficiente para conter a trajetória da dívida pública. Economistas alertam para riscos de inflação, pressão sobre a Selic e a necessidade de medidas adicionais. Confira a análise completa sobre o cenário econômico.

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A aprovação do pacote fiscal do governo Lula pela Câmara não encerra a preocupação dos investidores com as contas públicas. Na avaliação do economista Daniel Teles Barbosa, sócio da Valor Investimentos, as medidas representam um avanço, mas ficam abaixo do necessário para controlar a trajetória da dívida. O projeto, aprovado na noite de segunda-feira, segue para sanção presidencial (este texto é um resumo do vídeo acima).

“É um primeiro aceno e um primeiro passo”, afirmou Teles no Ponto de Vista, apresentado por Isabella Alonso Panho, nesta terça-feira, 24. Para o economista, porém, a aprovação já estava incorporada às expectativas do mercado e não elimina a necessidade de novas medidas.

Por que o tamanho do ajuste frustrou as expectativas?

Barbosa citou estimativas de impacto que variam de cerca de 40 bilhões a quase 60 bilhões de reais, conforme os ajustes feitos no texto e os cálculos considerados. Segundo ele, os investidores esperavam um esforço maior diante do crescimento da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

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O economista mencionou uma projeção para os próximos oito anos na qual a dívida chegaria a 124% do PIB sem o ajuste e ficaria entre 116% e 118% com as medidas. Na leitura apresentada por ele, o pacote reduz a deterioração projetada, mas não reverte sua direção. “Isso não resolve o problema das contas públicas para o longo prazo”, afirmou.

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Como a desconfiança fiscal pode pressionar os juros?

O economista relacionou a preocupação com as contas públicas à pressão sobre o câmbio e a inflação. Na sua avaliação, os efeitos do dólar mais alto devem aparecer nas próximas leituras do IPCA, o índice oficial de inflação, aumentando a atenção sobre as decisões do Banco Central.

“Alguns especialistas e economistas já defendem um aumento na taxa básica para a próxima reunião”, disse. O economista apresentou essa possibilidade como um risco, sem indicar que uma nova elevação da Selic esteja definida.

Por que uma alta da Selic agravaria o problema da dívida?

Segundo Teles, os juros são um dos principais fatores de pressão sobre o endividamento público. Uma alta da taxa básica encarece a parcela da dívida atrelada à Selic, ampliando o custo para o governo.

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É o que ele descreveu como um “ciclo vicioso”: a desconfiança em relação às contas públicas pressiona as condições econômicas e as expectativas de juros; juros mais altos, por sua vez, dificultam o controle da própria dívida. Para o economista, esse cenário reforça a necessidade de discutir medidas adicionais.

O que ainda preocupa no Orçamento de 2027?

Teles avaliou que a continuidade das discussões sobre aumento da arrecadação e novas tributações também pesa sobre o mercado. Para ele, o governo ainda não apresentou uma perspectiva orçamentária capaz de dissipar a insegurança dos agentes econômicos.

O economista relatou saída de capital estrangeiro e considerou possível a continuidade de reações negativas nas semanas seguintes. Na sua análise, os primeiros debates sobre o Orçamento de 2027 ainda não convenceram os investidores de que o governo conseguirá enfrentar o desequilíbrio fiscal.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.