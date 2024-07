‘É uma besteira ele desistir de ser vice’, diz influencer casada com Pedro Paulo

Influencer com 1 milhão de seguidores no Instagram, Tati Infante, casada com o deputado federal Pedro Paulo (PSD), publicou stories nesta quarta-feira, 24, para falar da desistência do marido em ser vice na chapa à reeleição de Eduardo Paes (PSD). Em tom sério — Tati é conhecida pelos vídeos divertidos, inclusive com a participação do parlamentar —, ela afirma que é “besteira” o político tomar essa decisão por causa de uma gravação feita durante período de crise do casal e que acabou se tornando uma armadilha.

Após receber uma “enxurrada de mensagens”, a influenciadora diz que resolveu tratar publicamente do assunto.

“Acho uma besteira ele desistir de ser vice por conta de episódio que aconteceu em 2020, num período em que estávamos separados, numa crise. Eu tive meu siricutico, ele também”, afirmou Tati Infante. “E ele caiu numa armadilha, numa armação, em que fez uma ligação de chamada para uma pessoa, e essa pessoa gravou ou tirou print dessa ligação. E quase cinco anos depois está usando isso contra ele.”

Na última segunda-feira, Pedro Paulo e Paes — amigos e parceiros na política há três décadas — tiveram uma conversa dura, em que o deputado colocou sua decisão de não ser vice do prefeito. E o parlamentar sempre foi a primeira opção do chefe do Executivo do Rio para a vaga. Pesou a existência de um vídeo íntimo seu que foi vazado e estaria em posse de adversários políticos. A gravação estaria sendo, inclusive, motivo de chantagem. No entanto, entre aliados de Paes, esse recuo ainda não é dado como 100% certo.

Continua após a publicidade

Em meio à polêmica, ganha força o nome de Eduardo Cavaliere, ex-chefe da Casa Civil, para o posto na chapa. Com 29 anos, ele é visto por Paes como a pessoa mais próxima do seu perfil de administrador.

“Eu entendo o lado dele de querer preservar a família, de recuar, para não vir isso à tona. Mas do meu lado está tudo certo, eu apoio ele, é o sonho dele, é o trabalho dele, ele não roubou, ele não matou”, afirma Tati Infante na postagem.