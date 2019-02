‘É um vazamento do bem’, diz presidente do PMDB sobre discurso de Temer

Numa tentativa de minimizar o estrago político da divulgação de um áudio em que o vice-presidente Michel Temer fala como se o impeachment da presidente Dilma já tivesse sido aprovado na Câmara, o presidente em exercício do PMDB, senador Romero Jucá (RR), classificou o vazamento como “do bem”. No áudio, Temer defende, entre outras afirmações, a “reunificação” do país em caso de aprovação do pedido de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Para Jucá, que substituiu o vice-presidente no comando do partido na semana passada, tendo como um dos objetivos blindá-lo de ataques, não há nada de negativo na fala de Temer a ser eventualmente explorado. O senador não quis comentar o episódio do vazamento em si. “Se é isso que vazou, esse vazamento é um vazamento do bem, isso demonstra equilíbrio, tranquilidade, preparo do vice-presidente Michel Temer, preocupação com o Brasil, portanto, não é nada de negativo, que depõe contra o vice-presidente Michel Temer. Ao contrário, mostra, independente de ser algo que devesse ser publicizado ou não, que ele está preparado, está tranquilo”, destacou Jucá.

O presidente em exercício do PMDB afirmou que a gravação mostra que Temer está preparado para assumir. Segundo ele, o vice é um homem público, com uma história grande e que tem muita experiência. “Então, o presidente Michel Temer não tem uma bagagem de ontem, tem uma bagagem de muito tempo e, se for necessário utilizar essa bagagem e essa experiência a favor do país, sem dúvida nenhuma ele estará preparado”, frisou.

Jucá destacou que “de forma nenhuma” o áudio mostra Temer como articulador de um golpe, como diz o governo. Ele afirma que o vice não tem o poder de decidir como a Câmara vai votar, assim como não preside o PMDB por enquanto e, portanto, não atua no partido “a favor de determinada decisão”.

(Com Estadão Conteúdo)