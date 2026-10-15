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Política

‘É tudo culpa minha’, diz Lula sobre resultado do primeiro turno

Presidente afirmou que não conseguiu fazer a população compreender as realizações do governo

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 22h14 | Atualizado em 15 out 2026, 22h20
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sabatina na TV Globo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sabatina na TV Globo (Reprodução/TV Globo)
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‘É tudo culpa minha’, diz Lula sobre resultado do primeiro turno Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu nesta quinta-feira, 15, a responsabilidade pelo desempenho de sua campanha no primeiro turno e reconheceu dificuldades para comunicar à população as realizações de seu governo. Durante entrevista à TV Globo, Lula afirmou que não poderia transferir a culpa a terceiros e lamentou não ter conseguido fazer com que os eleitores compreendessem as medidas adotadas pela gestão.

“Eu acho que tudo é responsabilidade minha, Renata. Mas eu sou o governo”, afirmou, em resposta à jornalista Renata Lo Prete, que perguntou se o presidente identificava decisões ou falhas pelas quais se responsabilizava. “Se eu não conseguir ser compreendido pela sociedade brasileira sobre o governo, eu não posso ficar jogando a culpa em ninguém. Eu tenho que jogar a culpa em mim”, disse.

Lula também afirmou que a responsabilidade pelos resultados do governo recai sobre ele, tanto quando as iniciativas dão certo quanto quando não alcançam os objetivos esperados. “Quando as coisas dão certo, sou eu que ganho. Quando elas não dão certo, sou eu que perco”, declarou.

Ao explicar sua avaliação, o presidente disse que seu governo passou os dois primeiros anos tentando recuperar o país e argumentou que recebeu uma estrutura administrativa e econômica que, segundo ele, havia sido desmontada. Lula afirmou que lamentava não ter conseguido comunicar adequadamente as ações realizadas durante o mandato. “Eu só lamento que eu não tenha tido a capacidade de fazer o povo compreender as coisas que eu fiz, porque foram muitas coisas”, afirmou.

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O presidente também relacionou a percepção dos eleitores à comparação com seu segundo mandato, encerrado em 2010. Segundo ele, parte da população teria votado em 2022 com a lembrança daquele período, quando, afirmou, o país vivia um momento de forte crescimento econômico. Lula reconheceu, porém, que a situação atual é diferente daquela vivida no fim de seu segundo mandato.

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